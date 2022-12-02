Португалия проиграла Южной Корее! Уругвай с победой едет домой

Сегодня в группе Н и G определились очередные участники 1/8 финала

Турнирная таблица группы Н:

На стадионе „Эдьюкейшн Сити“ играли сборные Южной Кореи и Португалии. 2:1

Пепе пасом через полполя запустил Далота в прорыв по флангу. Защитник прострелил в штрафную, где Орта всех опередил и ткнул мяч в сетку! Уже на 5-й минуте забила Португалия! Быструю атаку провернула Корея, но неточный прострел Хвана положил ей конец. Канселу здорово убрал соперника на входе в штрафную и прострелил во вратарскую! Роналду уже готовился вносить мяч в сетку с метра, но вратарь перехватил пас.

Корея забивает, но из офсайда! Кошта еле-еле среагировал на удар головой из штрафной, но на добивании Кима с метра он уже был бессилен. На счастье Португалии, кореец был в офсайде.

Корея сравняла счет! Роналду невольно стал ассистентом гола в ворота Португалии. Мяч попал в Криша после подачи углового, форвард попытался увернуться, но не смог. Мяч отскочил во вратарскую, где Ким Ен Гвон был быстрее всех!

Роналду упускает верный момент! Криштиану выскочил один на один после паса Пепе из центра поля, но не смог переиграть вратаря! А там еще и трехметровый офсайд был.

Ли Кан Ин жестко срубил Витинью в центре поля. Желтая карточка корейцу.

Роналду не забивает в пустые! Витинья подхватил мяч у границы штрафной и сильно выстрелил по воротам. Вратарь отбил почти перед собой, Криштиану рыбкой прыгнул вперед и пробил головой, но не попал в оставленный пустым створ!

Перерыв! Очень бодро играют обе команды, постоянно стремятся атаковать.

Роналду сегодня без голов. Сразу три замены: Криштиану, Невеш и Нунеш ушли, Силва, Леау и Палинья вышли.

Сон в касание пробил с острого угла и попал в Канселу! Корейцы требуют пенальти, но на повторе видно, что руки так и близко не было.

Корейцы пытаются выиграть матч и лезут вперед, но никак не могут даже до удара дело довести. Очень четко защищается Португалия.