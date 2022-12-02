Фантастика! Камерун побеждает Бразилию, но все равно едет домой. Швейцария смогла дожать Сербию

Гол! Корея забивает важнейший мяч на 91-ой минуте. Сон улетел со своей половины после углового Португалии к штрафной. Игрок „Тоттенхэма“ собрал на себя трех португальцев и выкатил мяч Хван Хи Чхану, который покатил мяч мимо вратаря! Хван Хи Чхан получил карточку за то, что сорвал с себя футболку после гола.

Корейцы пытаются выиграть матч и лезут вперед, но никак не могут даже до удара дело довести. Очень четко защищается Португалия.

Сон в касание пробил с острого угла и попал в Канселу! Корейцы требуют пенальти, но на повторе видно, что руки так и близко не было.

Роналду сегодня без голов. Сразу три замены: Криштиану, Невеш и Нунеш ушли, Силва, Леау и Палинья вышли.

Роналду не забивает в пустые! Витинья подхватил мяч у границы штрафной и сильно выстрелил по воротам. Вратарь отбил почти перед собой, Криштиану рыбкой прыгнул вперед и пробил головой, но не попал в оставленный пустым створ! Перерыв! Очень бодро играют обе команды, постоянно стремятся атаковать.

Роналду упускает верный момент! Криштиану выскочил один на один после паса Пепе из центра поля, но не смог переиграть вратаря! А там еще и трехметровый офсайд был.

Корея сравняла счет! Роналду невольно стал ассистентом гола в ворота Португалии. Мяч попал в Криша после подачи углового, форвард попытался увернуться, но не смог. Мяч отскочил во вратарскую, где Ким Ен Гвон был быстрее всех!

Корея забивает, но из офсайда! Кошта еле-еле среагировал на удар головой из штрафной, но на добивании Кима с метра он уже был бессилен. На счастье Португалии, кореец был в офсайде.

Пепе пасом через полполя запустил Далота в прорыв по флангу. Защитник прострелил в штрафную, где Орта всех опередил и ткнул мяч в сетку! Уже на 5-й минуте забила Португалия! Быструю атаку провернула Корея, но неточный прострел Хвана положил ей конец. Канселу здорово убрал соперника на входе в штрафную и прострелил во вратарскую! Роналду уже готовился вносить мяч в сетку с метра, но вратарь перехватил пас.

Нуньес выскользнул один на один с Ати-Зиджи и совершил техничный тычок внешней стороной правой бутсы, чтобы перебросить кипера! Казалось, будет гол! Но Салису успел примчаться к незащищенному створу и выпнуть мяч!

Отвратительный удар Андре Айю с точки: низом пробил в правую от себя сторону, но мяч был послан близко к центру ворот! Рочет отразил без серьезных трудностей.

На 20-й минуте матча Гана получила право на 11-метровый удар: вратарь Серхио Рочет сбил в штрафной площади Андре Айю. Изначально судья Даниэль Зиберт зафиксировал офсайд, но после просмотра VAR поставил пенальти.

Суарес экспрессивно выговаривал что-то в адрес рефери, указавшего на точку! Нуньес и вовсе получил желтую карточку по следам возникшей толкотни.

Молодой талант добрался до мячу у угла вратарской после сэйва Рочета. Кипер бросился в ноги и сбил соперника, возможно… Андре Айю находился в офсайде перед створом в момента удара Джордана, но Кудус за линию не залезал.

Уругваец отдал почти что вертикальную передачу под удар, но отвечавший в этой ситуации за второй темп атаки Суарес не успевал к мячу.

На стадионе „Эль-Джануб“ между собой играют сборные Ганы и Уругвая . 0:2

Южной-Корее, которая сыграла вничью с Уругваем и потерпела обидное поражение от Ганы, для сохранения шансов на выход из группы надо побеждать Португалию, а также многое будет зависеть от того, как завершится игра Уругвай — Гана. Корее придется обойтись без главного тренера Бенту, который был удален в концовке встречи с Ганой. Бенту на чемпионате мира 2002 года играл за сборную Португалии в матче против Кореи, и тогда корейская сборная под руководством Гуса Хиддинка выиграла 1:0.

Сборная Португалии , набравшая шесть очков, гарантировала себе выход из группы, вопрос только в том, с какого места. В случае, если Гана обыграет Уругвай, а Португалия проиграет Южной-Корее, тогда будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей. Португалия рискует занять второе место в группе и в таком случае сыграет в 1/8 финала с мощной Бразилией, чтобы этого избежать, надо не проиграть Корее и занять первое место.

Удар Суареса помог сборной Уругвая открыть счет! Нападающий подработал себе под правую в середке штрафной и хлестко выпалил в дальний угол! Ати-Зиджи зацепил в броске мяч, но тот устремился к штанге. Де Арраскаэта добил головой с полутора метров!

Гол! На 32-ой минуте Де Арраскаэта сделал дубль! Блистательный розыгрыш мяча удался уругвайцам! Суарес сыграл с лета и отослал на левый край штрафной, а де Арраскаэта вогнал в сетку классным ударом, тоже не дав мячику опуститься на газон!

Драматичный первый тайм закончился! Андре Айю не реализовал пенальти. А когда сборная Ганы дает слабину, Суарес не прощает! Хлесткий удар нападающего и эффектная передача в его исполнении помогли де Арраскаэте стать автором двух голов! Воспрянут ли африканцы после перерыва? Пока это кажется маловероятным…

Желтая карточка прилетела к Суаресу! Нападающий весь матч подначивал судью, и очередной экспрессивный возглас Зиберт не оставил без внимания.

Сольный этюд Кудуса! Ганец набрал ход в глубине поля, выбежал к штрафной по диагонали и вложил энергию в свою правую ногу! Мяч полетел слишком высоко в результате удара с двадцати метров.

Красочный сэйв Рочета! Мяч стремился влететь в нижний угол после удара-колотушки Кудуса с периметра штрафной! Вратарь растянулся в броске и парировал.

Сборная Уругвая могла вырвать билет в плей-офф! Кавани грамотно отдал с правой стороны штрафной в центр, а Коатес ткнул по мячу стопой рядом с ближним углом вратарской, но не попал в рамочку! Какое разочарование!

До матча

Гана, одержавшая удивительную победу над Южной-Кореей, сохранила отличные шансы на выход из группы. Обыграв Уругвай, команда гарантирует себе выход в плей-офф, их устроит и ничья, но при условии, что корейцы в параллельном матче не выиграют у португальцев с разницей более чем в один мяч.