Фантастика! Камерун побеждает Бразилию, но все равно едет домой. Швейцария смогла дожать Сербию(4)
Сегодня на ЧМ-2022 проходят заключительные матчи в группах Н и G. Между собой играют Гана - Уругвай (0:2), Южная-Корея - Португалия (2:1), Камерун - Бразилия (1:0) и Сербия - Швейцария (2:3).
Сегодня в группе Н и G определились очередные участники 1/8 финала
Турнирная таблица группы Н:
На стадионе „Эдьюкейшн Сити“ играли сборные Южной Кореи и Португалии. 2:1
Пепе пасом через полполя запустил Далота в прорыв по флангу. Защитник прострелил в штрафную, где Орта всех опередил и ткнул мяч в сетку! Уже на 5-й минуте забила Португалия! Быструю атаку провернула Корея, но неточный прострел Хвана положил ей конец. Канселу здорово убрал соперника на входе в штрафную и прострелил во вратарскую! Роналду уже готовился вносить мяч в сетку с метра, но вратарь перехватил пас.
Корея забивает, но из офсайда! Кошта еле-еле среагировал на удар головой из штрафной, но на добивании Кима с метра он уже был бессилен. На счастье Португалии, кореец был в офсайде.
Корея сравняла счет! Роналду невольно стал ассистентом гола в ворота Португалии. Мяч попал в Криша после подачи углового, форвард попытался увернуться, но не смог. Мяч отскочил во вратарскую, где Ким Ен Гвон был быстрее всех!
Роналду упускает верный момент! Криштиану выскочил один на один после паса Пепе из центра поля, но не смог переиграть вратаря! А там еще и трехметровый офсайд был.
Ли Кан Ин жестко срубил Витинью в центре поля. Желтая карточка корейцу.
Роналду не забивает в пустые! Витинья подхватил мяч у границы штрафной и сильно выстрелил по воротам. Вратарь отбил почти перед собой, Криштиану рыбкой прыгнул вперед и пробил головой, но не попал в оставленный пустым створ!
Перерыв! Очень бодро играют обе команды, постоянно стремятся атаковать.
Роналду сегодня без голов. Сразу три замены: Криштиану, Невеш и Нунеш ушли, Силва, Леау и Палинья вышли.
Сон в касание пробил с острого угла и попал в Канселу! Корейцы требуют пенальти, но на повторе видно, что руки так и близко не было.
Корейцы пытаются выиграть матч и лезут вперед, но никак не могут даже до удара дело довести. Очень четко защищается Португалия.
Гол! Корея забивает важнейший мяч на 91-ой минуте. Сон улетел со своей половины после углового Португалии к штрафной. Игрок „Тоттенхэма“ собрал на себя трех португальцев и выкатил мяч Хван Хи Чхану, который покатил мяч мимо вратаря! Хван Хи Чхан получил карточку за то, что сорвал с себя футболку после гола.
В 1/8 финала выходят Португалия и Южная Корея!
До матча
Сборная Португалии, набравшая шесть очков, гарантировала себе выход из группы, вопрос только в том, с какого места. В случае, если Гана обыграет Уругвай, а Португалия проиграет Южной-Корее, тогда будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей. Португалия рискует занять второе место в группе и в таком случае сыграет в 1/8 финала с мощной Бразилией, чтобы этого избежать, надо не проиграть Корее и занять первое место.
Южной-Корее, которая сыграла вничью с Уругваем и потерпела обидное поражение от Ганы, для сохранения шансов на выход из группы надо побеждать Португалию, а также многое будет зависеть от того, как завершится игра Уругвай — Гана. Корее придется обойтись без главного тренера Бенту, который был удален в концовке встречи с Ганой. Бенту на чемпионате мира 2002 года играл за сборную Португалии в матче против Кореи, и тогда корейская сборная под руководством Гуса Хиддинка выиграла 1:0.
На стадионе „Эль-Джануб“ между собой играют сборные Ганы и Уругвая. 0:2
Уругваец отдал почти что вертикальную передачу под удар, но отвечавший в этой ситуации за второй темп атаки Суарес не успевал к мячу.
Молодой талант добрался до мячу у угла вратарской после сэйва Рочета. Кипер бросился в ноги и сбил соперника, возможно… Андре Айю находился в офсайде перед створом в момента удара Джордана, но Кудус за линию не залезал.
Суарес экспрессивно выговаривал что-то в адрес рефери, указавшего на точку! Нуньес и вовсе получил желтую карточку по следам возникшей толкотни.
На 20-й минуте матча Гана получила право на 11-метровый удар: вратарь Серхио Рочет сбил в штрафной площади Андре Айю. Изначально судья Даниэль Зиберт зафиксировал офсайд, но после просмотра VAR поставил пенальти.
Отвратительный удар Андре Айю с точки: низом пробил в правую от себя сторону, но мяч был послан близко к центру ворот! Рочет отразил без серьезных трудностей.
Нуньес выскользнул один на один с Ати-Зиджи и совершил техничный тычок внешней стороной правой бутсы, чтобы перебросить кипера! Казалось, будет гол! Но Салису успел примчаться к незащищенному створу и выпнуть мяч!
Удар Суареса помог сборной Уругвая открыть счет! Нападающий подработал себе под правую в середке штрафной и хлестко выпалил в дальний угол! Ати-Зиджи зацепил в броске мяч, но тот устремился к штанге. Де Арраскаэта добил головой с полутора метров!
Гол! На 32-ой минуте Де Арраскаэта сделал дубль! Блистательный розыгрыш мяча удался уругвайцам! Суарес сыграл с лета и отослал на левый край штрафной, а де Арраскаэта вогнал в сетку классным ударом, тоже не дав мячику опуститься на газон!
Драматичный первый тайм закончился! Андре Айю не реализовал пенальти. А когда сборная Ганы дает слабину, Суарес не прощает! Хлесткий удар нападающего и эффектная передача в его исполнении помогли де Арраскаэте стать автором двух голов! Воспрянут ли африканцы после перерыва? Пока это кажется маловероятным…
Желтая карточка прилетела к Суаресу! Нападающий весь матч подначивал судью, и очередной экспрессивный возглас Зиберт не оставил без внимания.
Сольный этюд Кудуса! Ганец набрал ход в глубине поля, выбежал к штрафной по диагонали и вложил энергию в свою правую ногу! Мяч полетел слишком высоко в результате удара с двадцати метров.
Красочный сэйв Рочета! Мяч стремился влететь в нижний угол после удара-колотушки Кудуса с периметра штрафной! Вратарь растянулся в броске и парировал.
Сборная Уругвая могла вырвать билет в плей-офф! Кавани грамотно отдал с правой стороны штрафной в центр, а Коатес ткнул по мячу стопой рядом с ближним углом вратарской, но не попал в рамочку! Какое разочарование!
До матча
Гана, одержавшая удивительную победу над Южной-Кореей, сохранила отличные шансы на выход из группы. Обыграв Уругвай, команда гарантирует себе выход в плей-офф, их устроит и ничья, но при условии, что корейцы в параллельном матче не выиграют у португальцев с разницей более чем в один мяч.
После ничьи с корейцами и поражения от португальцев Уругвай загнал себя в угол, им надо не просто побеждать самим, но и надеяться на победу Португалии. Гана и Уругвай встречались между собой в четвертьфинале чемпионата мира-2010, и тогда Уругвай выиграл по пенальти. В той игре Луис Суарес отбил мяч рукой из пустых ворот в дополнительное время при счете 1:1, а ганцы не реализовали пенальти и потерпели обидное поражение . У Ганы появился отличный шанс пробиться в плей-офф и отомстить уругвайцам.
Турнирная таблица группы G:
На стадионе „Лусаил“ между собой играют сборные Камеруна и Бразилии. 1:0
Отличный сэйв Эпасси! Мартинелли никто не прикрывал в момент подачи! Бразилец выпрыгнул перед дальней штангой и головой пробил под перекладину, пусть и получился лишь удар по центру ворот. Эпасси все равно было сложно! Но вратарь взмыл вверх и отбил мяч одной рукой.
Фред ухитрился нанести удар в падении! Мяч завис над середкой штрафной после отскока. Фред совершил причудливый разворот, занес правую ногу и стукнул по мячику! Заслать под перекладину не вышло.
Удар из центральной зоны! Маркиньос до крайности здорово включился в борьбу на чужой половине! Защитник откатил Гимараэсу, и тот пальнул с восемнадцати метров! Гораздо выше створа. Кто-то из камерунцев выставлял ногу в сторону бившего игрока. Едва-едва серьезная накладка не случилась. Это помешало Гимараэсу.
ГОООООООЛ! 1:0 в пользу африканцев! Фантастика!
Сборная Камеруна в шаге от победы над бразильцами! Абубакар отклеился от Милитао у вратарской, подстроился под невысокую подачу и головой вбил мяч в сетку.
Красная карточка предъявлена автору гола! Абубакар устроил очень-очень бурное празднование, содрал с себя футболку и получил вторую желтую.
Маркиньос невероятно хорош у чужих ворот сегодня!
Парень с четверкой на спине сыграл грудью и сделал изумительную скидку на Гимараэса! Полузащитник высоко задрал правую ногу, чтобы пробить в падении, но не смог вогнать точно в ближнюю девятку!
Камерун побеждает Бразилию, но отправляется домой. По разнице мячей все равно Бразилия выходит в плей-офф с первого места.
До матча
Бразильцы обыграли Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0), набрали шесть очков и не пропустили ни одного гола. Бразилия досрочно обеспечила себе выход из группы и на предстоящий матч скорее всего выйдут резервисты: Дани Алвес, Эдер Милитао, Фабиньо, Габриэл Жезус и другие футболисты, не игравшие или почти не игравшие в Катаре.
У Камеруна даже основной состав выглядит скромнее. Команда набрала одно очко благодаря ничьей с Сербией. Для выхода в 1/8 финала им надо обязательно побеждать, многое также будет зависеть от итогов матча Сербия — Швейцария. Главный тренер Камеруна Ригобер Сонг отстранил перед игрой с Сербией основного вратаря Андре Онану.
На стадионе „974“ между собой играют сборные Сербии и Швейцарии. 2:3
На первой же минуте Швейцария создает опаснейший момент! Милинкович-Савич вытащил два удара в упор! Сначала ударил Эмболо, и Ваня отбил. А потом последовало добивание, с которым вратарь тоже справился.
Полузащитник сборной Сербии Живкович классно пробил из-за пределов штрафной! Кобель не успевал среагировать! Казалось, мяч опустится в левый нижний угол, но штанга спасла Швейцарию. Сразу два сербских игрока могли добить, но не успели к мячу. Кобель вовремя подскочил и забрал мяч.
Костич элегантно убрал мяч под себя, обыграв Видмера. Защитнику оставалось только завалить вингера „Юве“ на газон. Желтая ему за это.
Шакири забил - 1:0! Сербия атаковала очень долго и много, а забила Швейцария!
Сербия забивает. Митрович сравнял - 1:1! Как и в матче ЧМ-2018, за Сербию забил Митрович с паса Тадича, а за Швейцарию - Шакири. Ждем гол Джаки? Моментище у Шакири! Не забил после выхода один на один! Шакири собирался бросать аут рядом с сербскими болельщиками, а его освистали так, что он передумал и поделился мячом с партнером.
Варгас опоздал к мячу и грубо дал по ногам Живковичу - желтая карточка.
Влахович - гоооол! 2:1, Сербия теперь ведет!
Павлович спас Сербию! Очень неприятный момент был! Родригес снова с правого фланга прострелил, а после серии отскоков Варгас нанес пушечный удар! Павлович ринулся под мяч, при этом убрав руки за спину! Просто браво - настоящее спасение.
ГООООЛ! 2:2 - Эмболо забил! Все по классике исполнили швейцарцы: Соу получил мяч перед штрафной, отдал направо на Видмера, который прострелил вдоль ворот, где Эмболо набегал на пустые. Форвард четко замкнул передачу!
Швейцария - браво!!! 3:2 - Фройлер забивает! Красивейший командный гол Швейцарии! Варгас пяткой скинул мяч Фройлеру на свободное пространство в центре штрафной, и он четко использовал этот шанс. Игра Сербии в обороне - это просто катастрофа.
Как же не забила Швейцария?! Эмболо мог сделать дубль! Мяч пролетел сквозь Миленковича, и его подхватил Эмболо, который стоял один прямо перед воротами. Ему оставалось просто ткнуть мяч в ворота, но он каким-то чудом не попал.
Потерей на потерю отвечают команды - сначала сербы отдали мяч Закарии, а потом швейцарцы попытались выйти в атаку, но не очень точно сыграли.
Драка! Джака, Милинкович-Савич, Закария в деле!
До матча
Швейцарцы были близки к тому, чтобы отобрать очки у бразильцев, но не устояли и пропустили в концовке. Шансы швейцарцев на выход в 1/8 финала велики. Для гарантии на выход из группы надо побеждать Сербию, но хватит и ничьей, если Бразилия не проиграет Камеруну.
Сербов для выхода в плей-офф устроит только победа, любой другой исход отправит их домой. В игре против Камеруна сербы упустили преимущество в два мяча, пропустив дважды за две минуты. Сербия и Швейцария уже решали между собой судьбу путевки в 1/8 финала на чемпионате мира 2018 года, тогда сербы открыли счет на пятой минуте, но затем во втором тайме пропустили, а решающий мяч в ворота Сербии был забит на 90-й минуте.
Огня игре добавляют Джака и Шачири, которые являются этническими косовскими албанцами и о своих корнях не забыли. На ЧМ-2018 в игре против Сербии оба игрока во время празднования гола показывали символ Албании – двуглавого орла, а Шачири на этот матч вышел в бутсах, где на одной был флаг Швейцарии, а не второй – Косово.