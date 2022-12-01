ВИДЕО | Лукаку расплакался и сломал стекло на скамейке запасных после неудачного матча с Хорватией

Небольшая предыстория: Лукаку приехал в Катар с травмой, поэтому пропустил матч с Канадой в 1-м туре (1:0), а против Марокко во 2-м туре (0:2) вышел лишь на последние минуты.

Многие ждали нападающего в основе в игре с Хорватией — когда, если не сейчас? Но Ромелу вновь оказался в запасе. В перерыве тренеры сборной Бельгии всё же решили выпустить Лукаку, и довольно быстро стало понятно, что нападающий не в форме.

Ромелу получил несколько голевых моментов и мог спасти свою команду от позора, ведь ей хватило бы и одного мяча. Но этого не случилось. Особенно выделяются два момента с участием Лукаку.

Первый: на 60-й минуте нападающий добивал мяч в пустые ворота и влепил в штангу.

Второй момент: на 90-й минуте мяч перелетел вратаря и защитника хорватов и добрался до Лукаку. Ромелу попытался обработать мяч, прежде чем закатить его в ворота, но получилось коряво. В итоге мяч оказался у голкипера.

Упущенные шансы явно стали ударом для Лукаку. После финального свистка, когда стало известно, что Бельгия больше не сыграет на чемпионате мира в Катаре, Ромелу упёрся в Тьерри Анри и разрыдался. А затем продолжил страдать, уже согнувшись.

Хайлайт в истории с эмоциями Лукаку — поломанная перегородка на скамейке запасных. Ромелу гневно что-то закричал и зарядил по прозрачному препятствию кулаком. Разумеется, перегородка не выдержала и рухнула.

После свистка Лукаку сразу пошел в объятия Тьерри Анри. Француз молча похлопал по спине, пока Лукаку плакал. А потом обнял.

Источник - Чемпионат

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