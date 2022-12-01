ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (281-й день) | ВСУ: россияне начали отвод войск из Запорожской области

Российские удары продолжают вызывать перебои в подаче электроэнергии, что отражается на мирном населении, отмечают в британском Минобороны. Однако разведка ставит под сомнение эффективность этой стратегии, поскольку, по ее данным, Россия, вероятно, уже израсходовала большую часть своих ракет, подходящих для таких целей. Кроме того, материальный и психологический эффект от ударов, скорее всего, будет меньше, чем если бы они были в начальный период войны, так как украинцы за девять месяцев войны успешно мобилизовались, говорится в обзоре.

Жители Евросоюза по-прежнему в подавляющем большинстве поддерживают вступление Украины в ЕС, а также поставки в страну оружия, но после нескольких месяцев войны уровень одобрения немного снизился, свидетельствуют результаты опроса Eupinions, обнародованные Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung). Половина опрошенных в сентябре жителей ЕС все еще считают, что их страны должны помогать Украине, предоставляя ей оружие для защиты от российской агрессии. В марте, вскоре после начала войны, этот показатель составлял 56 процентов. В Германии за поставки высказались лишь 48 процентов респондентов по сравнению с 57 процентами в марте. Самый низкий показатель в Италии - 36 процентов. При этом перспектива вступления Украины в Евросоюз вызывает одобрение 63 процентов опрошенных в ЕС, что на шесть процентных пунктов меньше, чем в марте. Уровень поддержки остается высоким в Польше и Испании - 82 и 78 процента соответственно. Между тем в Германии число сторонников принятия Украины в ЕС сократилось до 55 процентов с 61 процента в марте.