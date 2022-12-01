ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (281-й день) | ВСУ: россияне начали отвод войск из Запорожской области
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В Украине около 6 миллионов абонентов остаются без света. Наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением - в семи регионах. Об этом в среду поздно вечером в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. „Ситуация остается очень сложной в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях“, - сказал он.
По утренней сводке Генерального штаба ВСУ, российские войска сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, а также Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, сообщается в утренней оперативной сводке. При этом с целью недопущения продвижения украинских войск на Сватовском и Лиманском направлениях ВС РФ осуществляют инженерное оборудование линии обороны и перемещают личный состав, боеприпасы и горюче-смазочные материалы для комплектования и обеспечения новых подразделений и тех, которые понесли потери. Отмечается, что за прошедшие сутки россияне нанесли два ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершили 41 авиационный удар и 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам, в том числе городу Херсон.
По оценкам администрации США, в зимний период ход наземных боевых действий в Украине может замедлиться, а воздушные операции будут затруднены из-за погодных условий. Об этом на брифинге в среду, 30 ноября, сказал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Россия, скорее всего, продолжит наносить ракетные удары по гражданским жизненно важным объектам Украины. Кирби заявил журналистам, что США и их союзники намерены и впредь оказывать помощь Киеву и в восстановлении инфраструктуры, и в укреплении ее противовоздушной обороны.
Базирующаяся в испанском городе Сарагоса компания Instalaza, которая производит оружие, в том числе для поставок в Украину, 30 ноября тоже получила по почте взрывное устройство в пакете, сообщает испанское издание El Periodico. Ранее в тот же день содержимое такого же пакета, доставленного почтой, взорвалось в посольстве Украины в Мадриде.
Минобороны США заключит с американской оборонной и аэрокосмической компанией Raytheon Technologies контракт на производство шести передвижных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для их последующей передачи Украине. Об этом 30 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник в Вашингтоне. Как утверждает агентство, сумма контракта составит 1,2 млрд долларов.
Администрация президента США рассматривает возможность значительного расширения подготовки ВСУ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников. По их сведениям, число украинских военных, которые будут проходить боевое обучение на американской базе в Германии увеличится до 2500 в месяц. Отмечается, что эта подготовка будет „гораздо более интенсивная и комплексная“ по сравнению с той, которую украинские военные получали в Польше или Великобритании.
Бои вокруг Бахмута, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), показывают, что армия РФ так и не извлекала уроков из предыдущих кампаний, когда ценой больших потерь брались объекты весьма ограниченного стратегического значения. С конца мая российские войска постоянно расходовали боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута, однако в следующие шесть месяцев они смогли продвинуться лишь на несколько километров, пишут аналитики. При этом действия РФ привели к постепенному истощению живой силы и техники, в результате чего войска были скованны в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы. Как отмечается, эта схема операций очень напоминает предыдущие попытки россиян взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны. По оценкам ISW, затраты, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изматывающих боев вокруг Бахмута намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от взятия города.
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украине, по данным министерства юстиции страны, зафиксировано уже 40 тысяч военных преступлений. Как рассказал в интервью немецкой газете Die Welt министр юстиции Украины Денис Малюська, задача состоит в том, чтобы преследовать конкретно два преступления: „акт агрессии, противоречащей международному праву, и акт геноцида“. „Нападение на другую страну является уголовным преступлением, если оно совершено безосновательно и если страна, подвергшаяся нападению, оказывает явное сопротивление. Для этого мы собираем доказательства“, - сказал Малюська.
Франция вместе с европейскими и украинскими партнерами начала работать над созданием специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины, сообщается на сайте французского МИДа. „Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине в ходе российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности“, - указывается в сообщении.
Спутниковые снимки с аэродрома „Энгельс-2“ под Саратовом свидетельствуют о подготовке новой масштабной ракетной атаки на Украину, пишет немецкое издание Der Spiegel. В частности, на снимках видно около 20 дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, а также топливозаправщики, ящики с боеприпасами и множество грузовых самолетов.
Ракетные удары, которые Россия с октября наносит по украинской энергосистеме, вероятно, можно считать первым примером реализации концепции стратегической операции по уничтожению критически важных объектов - ключевого положения новой военной доктрины РФ, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании в Twitter. По данным британской военной разведки, эта концепция предусматривает применение ракет большой дальности для нанесения ударов по критической национальной инфраструктуре вражеского государства, а не по его вооруженным силам, чтобы деморализовать население и в конечном счете заставить лидеров государства капитулировать.
Российские удары продолжают вызывать перебои в подаче электроэнергии, что отражается на мирном населении, отмечают в британском Минобороны. Однако разведка ставит под сомнение эффективность этой стратегии, поскольку, по ее данным, Россия, вероятно, уже израсходовала большую часть своих ракет, подходящих для таких целей. Кроме того, материальный и психологический эффект от ударов, скорее всего, будет меньше, чем если бы они были в начальный период войны, так как украинцы за девять месяцев войны успешно мобилизовались, говорится в обзоре.
Жители Евросоюза по-прежнему в подавляющем большинстве поддерживают вступление Украины в ЕС, а также поставки в страну оружия, но после нескольких месяцев войны уровень одобрения немного снизился, свидетельствуют результаты опроса Eupinions, обнародованные Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung). Половина опрошенных в сентябре жителей ЕС все еще считают, что их страны должны помогать Украине, предоставляя ей оружие для защиты от российской агрессии. В марте, вскоре после начала войны, этот показатель составлял 56 процентов. В Германии за поставки высказались лишь 48 процентов респондентов по сравнению с 57 процентами в марте. Самый низкий показатель в Италии - 36 процентов. При этом перспектива вступления Украины в Евросоюз вызывает одобрение 63 процентов опрошенных в ЕС, что на шесть процентных пунктов меньше, чем в марте. Уровень поддержки остается высоким в Польше и Испании - 82 и 78 процента соответственно. Между тем в Германии число сторонников принятия Украины в ЕС сократилось до 55 процентов с 61 процента в марте.
„Урегулирование украинского кризиса политическими средствами отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии“, - заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Подчеркнув необходимость „избегать эскалации и расширения кризиса“ и начать мирные переговоры, Си добавил, что Китай хочет „продолжать по-своему играть конструктивную роль“ в этом процессе.
В свою очередь Мишель сообщил, что Европейский Союз рассчитывает на то, что Китай „внесет свой вклад в прекращение жестоких разрушений и российской оккупации“. По итогам трехчасового обсуждения собеседники „подчеркнули, что ядерные угрозы безответственны и очень опасны“, пишет Bloomberg.
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 50 на 50. „Мы возвращаем защитников Мариуполя и „Азовстали“, возвращаем пленных, которые были в Еленовке, раненых в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях“, - написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
„1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность“, - сообщило Минобороны России.
ЕС выделит Украине еще 1 млн евро по линии ОБСЕ на операции по разминированию страны, сообщил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Кроме того, глава европейской дипломатии вновь заявил о необходимости использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. „Мы заморозили почти 20 млрд евро олигархов и людей, поддерживающих Россию. А еще мы контролируем около 300 млрд евро финансовых ресурсов Центрального банка России. Эти средства должна быть использована для восстановления Украины. Эти резервы заблокированы, но [между блокировкой и арестом] есть большая разница. Есть юридические процедуры, которые необходимо изучить, но наше предложение актуально“, - заявил Боррель.
Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине мобильный полевой госпиталь, оснащенный отделением интенсивной терапии и операционной. Страны также передали восемь военных машин для перевозки раненых.
„Пришла зима, борьба за территорию Украины продолжается. Поэтому вместе с Эстонией и Норвегией Нидерланды передают Украине мобильный полевой госпиталь. Этот полевой госпиталь поможет спасать жизнь людей вблизи линии фронта“, - сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Переговоры с Путиным для окончания войны в Украине и достижения „хорошего мира“ все еще возможны, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью американскому телеканалу ABC.
„Хороший мир“ – это, во-первых, не тот мир, который будет кем-то навязан Украине. Хороший мир – это не мир, который не будет принят одной из сторон в средне- и долгосрочной перспективе“, - сказал Макрон. По его словам, Путин совершил ошибку, отказавшись от „политико-дипломатического процесса с участием международного сообщества“, и начал войну, „основываясь на фейковом нарративе, что НАТО будет использовать Украину для нападения на Россию“.
„Путин у власти уже довольно давно. Он знает свой народ. Я думаю, что он ошибся. Разве нельзя вернуться за стол и что-то обсудить? Я думаю, что это все еще возможно“, - ответил Макрон на вопрос ведущего, способен ли Путин договориться о „хорошем мире“.
Вечером в четверг село Муром в Белгородской области подверглось обстрелу. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в больницу был доставлен мужчина с осколочными ранениями средней тяжести. Кроме того, повреждены два частных домовладения и линии электропередачи.
Гладков также сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. „Также были обстреляны села в Валуйском и Шебекинском округах. Посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад“, - написал он днем.
Помимо посольства в Испании, еще два представительства Украины за рубежом получили 30 ноября и 1 декабря письма с „очень конкретными угрозами“, рассказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он не стал уточнять, о каких угрозах идет речь и посольства в каких странах их получили, но пообещал выступить с официальным комментарием по этому поводу в ближайшее время.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ: россияне начали отвод войск из Запорожской области
„По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области“, - говорится в очередной оперативной сводке Генштаба.
Генштаб сообщает о следующих признаках эвакуации и отвода войск РФ:
Из населенного пункта Михайловка выехали подразделения РФ, базировавшиеся в местном отделении полиции и одном из учебных заведений
В населенных пунктах Пологи и Инженерное россияне выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество.
В населенном пункте Бурчак российские власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.
Генштаб также сообщает об удачных действиях украинских войск на Запорожском направлении, в частности, - об обстреле мест сосредоточения живой силы россиян в населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры.
Потери противника, утверждает Генштаб, составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов.
В условиях боевых действий невозможно независимо проверить и подтвердить сообщения воюющих сторон.