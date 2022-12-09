„Я была в шоке и сначала даже не поверила. Почему со мной?!“ Как жить, когда тебе отмерили всего несколько лет?

Ирина работает поваром в отеле „L'Ermitage“. В январе этого года она взяла отпуск и по законам жанра в то же время захворала. Болезнь долго не отступала. К концу отпуска небольшая температура все еще сохранялась, и не отпускал сильный кашель. Сын первым забил тревогу и велел матери обратиться к врачу. „Я долго не могла записаться на прием, поэтому решила сходить в больницу самостоятельно. Медсестра сказала сделать флюорографию и сдать кровь на анализы“, – вспоминает Ирина.

Позднее на основании полученных изображений врач отметила, что в легких присутствуют затемнения и дала направление на томографию. „Восьмого марта я себя еще плохо чувствовала, а девятого уже надо было идти к пульмонологу. Утром я встала и говорю сыну: „Кажется, болезнь отступила. Самочувствие отличное“, – рассказывает Ирина. Однако позже на приеме у врача пациентка получила заключение: рак легких, четвертая стадия. Неоперабельный. „Я была в шоке и сначала даже не поверила. Почему со мной?!“

Ирину направили к онкологу. „Я сразу стала представлять себя лысой. Но врач – молодец, она успокоила меня. Сказала, что есть множество вариантов и для меня обязательно что-нибудь подберут“. К этому времени Ирину уже одолевали сильные боли в спине. Врачи объясняли, что это метастазы в позвоночнике, которые истончают кость, делая ее ломкой и причиняя сильную боль, поэтому первым этапом лечения стала лучевая терапия.

Следующий этап – прием медикаментов. Врач прописала пациентке дорогостоящее лекарство, оплатить которое Ирина была не в состоянии. Речь шла о 15 000 евро за препарат. Больничная касса также не могла компенсировать подобные расходы. Тогда врач порекомендовала Ирине написать в фонд лечения рака „Подаренная жизнь“. Ответ дал надежду: они готовы помочь.

К сожалению, лекарство не помогло, а вкупе с парацетамолом и кодеином, которые Ирина употребляла в огромных количествах, еще и дало осложнение на печень. Пришлось лечь в больницу.