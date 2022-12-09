Новости Эстонии
09.12.2022, 12:44

„Я была в шоке и сначала даже не поверила. Почему со мной?!“ Как жить, когда тебе отмерили всего несколько лет?

 
Ирина Шматкова
Ирина Шматкова
ФОТО: Priit Simson

„Я понимаю, что умирать буду раньше других. Иногда от этой мысли становится очень страшно. Помню, как в молодости думала, что когда мне исполнится 30 лет, то я уже буду очень старой. Сейчас мне 55, и я хочу еще пожить“. Ирине Шматковой диагностировали рак легких. Она начала лечение при поддержке фонда „Подаренная жизнь“, где ей дали надежду на продление жизни и даже на излечение.

Ирина работает поваром в отеле „L'Ermitage“. В январе этого года она взяла отпуск и по законам жанра в то же время захворала. Болезнь долго не отступала. К концу отпуска небольшая температура все еще сохранялась, и не отпускал сильный кашель. Сын первым забил тревогу и велел матери обратиться к врачу. „Я долго не могла записаться на прием, поэтому решила сходить в больницу самостоятельно. Медсестра сказала сделать флюорографию и сдать кровь на анализы“, – вспоминает Ирина.

Позднее на основании полученных изображений врач отметила, что в легких присутствуют затемнения и дала направление на томографию. „Восьмого марта я себя еще плохо чувствовала, а девятого уже надо было идти к пульмонологу. Утром я встала и говорю сыну: „Кажется, болезнь отступила. Самочувствие отличное“, – рассказывает Ирина. Однако позже на приеме у врача пациентка получила заключение: рак легких, четвертая стадия. Неоперабельный. „Я была в шоке и сначала даже не поверила. Почему со мной?!“

Ирина Шматкова

Ирину направили к онкологу. „Я сразу стала представлять себя лысой. Но врач – молодец, она успокоила меня. Сказала, что есть множество вариантов и для меня обязательно что-нибудь подберут“. К этому времени Ирину уже одолевали сильные боли в спине. Врачи объясняли, что это метастазы в позвоночнике, которые истончают кость, делая ее ломкой и причиняя сильную боль, поэтому первым этапом лечения стала лучевая терапия.

Следующий этап – прием медикаментов. Врач прописала пациентке дорогостоящее лекарство, оплатить которое Ирина была не в состоянии. Речь шла о 15 000 евро за препарат. Больничная касса также не могла компенсировать подобные расходы. Тогда врач порекомендовала Ирине написать в фонд лечения рака „Подаренная жизнь“. Ответ дал надежду: они готовы помочь.

К сожалению, лекарство не помогло, а вкупе с парацетамолом и кодеином, которые Ирина употребляла в огромных количествах, еще и дало осложнение на печень. Пришлось лечь в больницу.

Спустя некоторое время Ирине выписали другое лекарство – Rozlytrek, стоимость которого оказалась еще выше. Содержимого баночки хватает на месяц, для прохождения курса нужно пропить лекарство в течение четырех месяцев. В итоге сумма не просто большая – неподъемная. Но фонд и в этот раз поддержал. „Когда обратились во второй раз, то я очень переживала, что могут отказать. Сейчас я буду сама по возможности перечислять в этот фонд, потому что их помощь дорогого стоит. И лекарство помогает. От других лекарств отказалась, иначе печень не выдерживает. А если возникает боль, то стараюсь просто перетерпеть“, – отмечает Ирина. Тем не менее, некоторые побочные реакции от нового препарата все же есть: небольшое онемение рта и изменения вкусовых ощущений – сладкое теперь кажется соленым. „Но я рада своему состоянию. Стараюсь не думать о плохом и получать только положительные эмоции. Даже фильмы теперь смотрю исключительно легкие и добрые. Иногда это действительно помогает забыть о своем диагнозе“. На работу Ирина тоже вышла, правда на полставки. „Дома закисаешь, начинаешь жалеть себя, а в отеле коллектив поддерживает. Друзья и знакомые также отнеслись с пониманием. Хотя некоторые не знают, что говорить“.

„Я курила больше 20 лет. А теперь, когда бросила, то очень сильно набрала в весе, даже дышать тяжело. До всей этой истории я спросила у курящего врача, зачем он такую рекламу сигаретам делает. Он тогда сказал, что если у человека нет патологий, нет кашля, то вряд ли это разовьется в рак. Хотела бы я сейчас с ним поговорить“, – смеется Ирина.

Ирина Шматкова

Раньше Ирина много путешествовала, а теперь боится, что недуг обострится где-нибудь в дороге. „Отказываюсь, даже если заграничные друзья зовут в гости. Бывает, что внезапно становится плохо, поэтому не хочу никого подвергать рискам. А здесь я чувствую себя гораздо спокойней и по крайней мере точно знаю, куда обратиться в случае чего. Поэтому путешествую только по нашей стране“, – объясняет Ирина.

После применения Rozlytrek врачи отметила, что опухоль уменьшилась. Хотя эти же врачи прогнозируют всего год-два жизни. Но Ирина гонит прочь от себя эти мысли. „У меня друг из Украины верит в чудо и постоянно твердит: Шматкова, я убежден, что ты выздоровеешь, по другому и быть не может“.

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