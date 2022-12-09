„Я была в шоке и сначала даже не поверила. Почему со мной?!“ Как жить, когда тебе отмерили всего несколько лет?
„Я понимаю, что умирать буду раньше других. Иногда от этой мысли становится очень страшно. Помню, как в молодости думала, что когда мне исполнится 30 лет, то я уже буду очень старой. Сейчас мне 55, и я хочу еще пожить“. Ирине Шматковой диагностировали рак легких. Она начала лечение при поддержке фонда „Подаренная жизнь“, где ей дали надежду на продление жизни и даже на излечение.
Ирина работает поваром в отеле „L'Ermitage“. В январе этого года она взяла отпуск и по законам жанра в то же время захворала. Болезнь долго не отступала. К концу отпуска небольшая температура все еще сохранялась, и не отпускал сильный кашель. Сын первым забил тревогу и велел матери обратиться к врачу. „Я долго не могла записаться на прием, поэтому решила сходить в больницу самостоятельно. Медсестра сказала сделать флюорографию и сдать кровь на анализы“, – вспоминает Ирина.
Позднее на основании полученных изображений врач отметила, что в легких присутствуют затемнения и дала направление на томографию. „Восьмого марта я себя еще плохо чувствовала, а девятого уже надо было идти к пульмонологу. Утром я встала и говорю сыну: „Кажется, болезнь отступила. Самочувствие отличное“, – рассказывает Ирина. Однако позже на приеме у врача пациентка получила заключение: рак легких, четвертая стадия. Неоперабельный. „Я была в шоке и сначала даже не поверила. Почему со мной?!“
Ирину направили к онкологу. „Я сразу стала представлять себя лысой. Но врач – молодец, она успокоила меня. Сказала, что есть множество вариантов и для меня обязательно что-нибудь подберут“. К этому времени Ирину уже одолевали сильные боли в спине. Врачи объясняли, что это метастазы в позвоночнике, которые истончают кость, делая ее ломкой и причиняя сильную боль, поэтому первым этапом лечения стала лучевая терапия.
Следующий этап – прием медикаментов. Врач прописала пациентке дорогостоящее лекарство, оплатить которое Ирина была не в состоянии. Речь шла о 15 000 евро за препарат. Больничная касса также не могла компенсировать подобные расходы. Тогда врач порекомендовала Ирине написать в фонд лечения рака „Подаренная жизнь“. Ответ дал надежду: они готовы помочь.
К сожалению, лекарство не помогло, а вкупе с парацетамолом и кодеином, которые Ирина употребляла в огромных количествах, еще и дало осложнение на печень. Пришлось лечь в больницу.
Спустя некоторое время Ирине выписали другое лекарство – Rozlytrek, стоимость которого оказалась еще выше. Содержимого баночки хватает на месяц, для прохождения курса нужно пропить лекарство в течение четырех месяцев. В итоге сумма не просто большая – неподъемная. Но фонд и в этот раз поддержал. „Когда обратились во второй раз, то я очень переживала, что могут отказать. Сейчас я буду сама по возможности перечислять в этот фонд, потому что их помощь дорогого стоит. И лекарство помогает. От других лекарств отказалась, иначе печень не выдерживает. А если возникает боль, то стараюсь просто перетерпеть“, – отмечает Ирина. Тем не менее, некоторые побочные реакции от нового препарата все же есть: небольшое онемение рта и изменения вкусовых ощущений – сладкое теперь кажется соленым. „Но я рада своему состоянию. Стараюсь не думать о плохом и получать только положительные эмоции. Даже фильмы теперь смотрю исключительно легкие и добрые. Иногда это действительно помогает забыть о своем диагнозе“. На работу Ирина тоже вышла, правда на полставки. „Дома закисаешь, начинаешь жалеть себя, а в отеле коллектив поддерживает. Друзья и знакомые также отнеслись с пониманием. Хотя некоторые не знают, что говорить“.
„Я курила больше 20 лет. А теперь, когда бросила, то очень сильно набрала в весе, даже дышать тяжело. До всей этой истории я спросила у курящего врача, зачем он такую рекламу сигаретам делает. Он тогда сказал, что если у человека нет патологий, нет кашля, то вряд ли это разовьется в рак. Хотела бы я сейчас с ним поговорить“, – смеется Ирина.
Раньше Ирина много путешествовала, а теперь боится, что недуг обострится где-нибудь в дороге. „Отказываюсь, даже если заграничные друзья зовут в гости. Бывает, что внезапно становится плохо, поэтому не хочу никого подвергать рискам. А здесь я чувствую себя гораздо спокойней и по крайней мере точно знаю, куда обратиться в случае чего. Поэтому путешествую только по нашей стране“, – объясняет Ирина.
После применения Rozlytrek врачи отметила, что опухоль уменьшилась. Хотя эти же врачи прогнозируют всего год-два жизни. Но Ирина гонит прочь от себя эти мысли. „У меня друг из Украины верит в чудо и постоянно твердит: Шматкова, я убежден, что ты выздоровеешь, по другому и быть не может“.