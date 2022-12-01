„Левадия“ подписала лучшего ассистента чемпионата Эстонии

В 2022 году Яковлев вернулся в Эстонию и играл за таллиннский „Калев“ в Высшей лиге. В нынешнем сезоне он забил 6 голов и отдал 13 результативных передач в эстонской высшей лиге, став, таким образом, лучшим ассистентом чемпионата.



Всего на счету 24-летнего нападающего 100 игр, 11 голов и 22 результативные передачи в высшей лиге. „Я счастлив присоединиться к топовому эстонскому клубу „Левадии“! „Левадия“ также играет в еврокубках, и это было одним из моих приоритетов, когда я решал, где продолжить карьеру. Я вырос в этом клубе и хочу вывести „Левадию“ на новый уровень“, — прокомментировал свой переход Яковлев.



У новобранца „Левадии“ высокие цели: „Конечно, я хочу выиграть здесь чемпионат Эстонии, а также попасть в групповой этап Лиги конференций“.



Напоследок Иоан Яковлев добавил: „Хочу пригласить всех болельщиков на наши игры в новом сезоне. Мы вместе развиваем футбольную культуру, потому что в футбол играют для болельщиков. Без болельщиков игра не имеет смысла. Конечно, я также хочу пригласить на трибуны всех юных игроков „Левадии“ и „Инфонета“ и их родителей“.



Президент „Левадии“ Виктор Левада: „Мы рады приветствовать Иоана в „Левадии“ снова! В завершившемся сезоне он показал отличный прогресс в высшей лиге, о чем также свидетельствуют 6 голов и 13 результативных передач. Мы верим, что Иоан — тот человек, который нам нужен, чтобы придать остроту и скорость нашим краям!“