Месси поспорил с польским вратарем на 100 евро во время матча в Катаре

Детали спора раскрыл сам вратарь сборной Польши Войцех Щенсны, пишет rus.Delfi.lv.

„Поспорил с Месси на 100 евро, что судья не назначит пенальти... Я проиграл пари. Не знаю, разрешено ли это, может быть, меня накажут... Я не собираюсь ему платить, у него и так уже достаточно денег“, — приводит слова Щенсны издание Ole.

Сборная Аргентины набрала 6 очков в трех матчах группового этапа и с первого места вышла в плей-офф. Польша стала второй и также вышла из группы. В 1/8 финала сборная Аргентины 3 декабря сыграет с Австралией, а поляки на следующий день сыграют с действующими чемпионами мира — французами.

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