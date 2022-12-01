В Аргентине мужчина выстрелил в сына, отмечая победу сборной на ЧМ

Пуля попала ребенку в бедро, вызвав сильное кровотечение. Отец поехал вместе с сыном на скорой в медицинский центр, но после передачи ребенка врачам сразу скрылся и находится в бегах, пишет РБК.



Отмечается, что жизнь ребенка вне опасности, хотя его и потребовалось перевести в другую больницу из-за тяжести состояния.