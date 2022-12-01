01.12.2022, 18:16
В Аргентине мужчина выстрелил в сына, отмечая победу сборной на ЧМ
ФОТО: | Scanpix
В аргентинском городе Санто Томе мужчина, празднуя победу национальной сборной над командой Польши на чемпионате мира по футболу, выстрелил из пистолета и ранил своего восьмилетнего сына, сообщает телеканал TN.
Пуля попала ребенку в бедро, вызвав сильное кровотечение. Отец поехал вместе с сыном на скорой в медицинский центр, но после передачи ребенка врачам сразу скрылся и находится в бегах, пишет РБК.
Отмечается, что жизнь ребенка вне опасности, хотя его и потребовалось перевести в другую больницу из-за тяжести состояния.
Сборная Аргентины 30 ноября победила поляков со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала с первого места в группе.
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