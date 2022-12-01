Молодой житель Ласнамяэ познакомился в Facebook с женщиной и попал на деньги

Летом 25-летний мужчина познакомился в Facebook с женщиной, которая после некоторого общения побудила его присоединиться к платформе по торговле криптовалютой.

Женщина порекомендовала потерпевшему своего знакомого маклера, который согласился руководить действиями мужчины. Далее жертва мошенничества оформил на себя несколько кредитов и сделал под руководством маклера ряд денежных переводов.

Позже выяснилось, что мужчина самостоятельно снять деньги не может, и от него требуют сделать дополнительные платежи.

Общий ущерб составил 9550 евро.