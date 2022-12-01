ЧП и криминал
01.12.2022, 21:31

Молодой житель Ласнамяэ познакомился в Facebook с женщиной и попал на деньги

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: pixabay

В среду полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, жертвой которого стал молодой мужчина из столичного района Ласнамяэ, сообщила Пыхьяская префектура.

Летом 25-летний мужчина познакомился в Facebook с женщиной, которая после некоторого общения побудила его присоединиться к платформе по торговле криптовалютой.

Женщина порекомендовала потерпевшему своего знакомого маклера, который согласился руководить действиями мужчины. Далее жертва мошенничества оформил на себя несколько кредитов и сделал под руководством маклера ряд денежных переводов.

Позже выяснилось, что мужчина самостоятельно снять деньги не может, и от него требуют сделать дополнительные платежи.

Общий ущерб составил 9550 евро.

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