В Испании по почте рассылают бомбы. Их отправили премьер-министру, министерству обороны, украинскому послу и поставщику оружия для Киева

Ранним утром 1 декабря похожий конверт со взрывчаткой пришел на авиабазу в городе Торрехон-де-Ардос в провинции Мадрид. Посылка пришла по почте в спутниковый центр, который предоставляет информацию Украине. По данным МВД Испании, внутри пакета при помощи рентгеновского анализа обнаружили некий механизм. По тревоге подняли бойцов гражданской гвардии (военизированного формирования МВД) и полицейских, которых отправили на охрану авиабазы. В Минобороны Испании подтвердили эту информацию, отметив, что ни о каком ущербе не сообщалось.

Утром 1 декабря Министерство обороны Испании получило еще одно письмо со взрывчатым веществом. Его прислали по почте с испанского адреса. Служба безопасности министерства обнаружила пакет и вызвала взрывотехников. Другие подробности неизвестны.

Днем 30 ноября похожий пакет прислали в посольство Украины в Мадриде. Произошел взрыв, в результате которого сотрудник службы безопасности получил легкое ранение руки. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев говорил, что комендант посольства вынес пакет во двор и успел отбросить его, когда услышал подозрительный щелчок.

Погорельцев допустил, что за отправкой пакета с взрывным устройством могла стоять Россия. „Мы знаем террористические методы страны-агрессора и готовы к любой чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть“, — сказал он в интервью телеканалу 24 Horas, отвечая на вопрос, кто может стоять за отправкой пакета (цитата по El Mundo).

К середине дня 30 ноября в Испании обнаружили еще один пакет — его прислали по адресу компании Instalaza в Сарагосе, которая производит военную технику, в том числе ручные противотанковые гранатометы, гранаты, приборы ночного видения. Компания поставляет оружие более чем в 35 стран мира, а украинская армия использует РПГ производства Instalaza для защиты от российского вторжения, отмечает El Periodico. Представитель правительства в Сарагосе Роза Серрано заявила, что пакет в адрес компании пришел из Украины.