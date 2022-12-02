02.12.2022, 08:25
Житель Лагеди о неожиданных учениях: время предупреждения до смешного короткое
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду жителям поселка Лагеди (волость Раэ, Харьюмаа) через социальные сети сообщили, что в воскресенье в их краях пройдет организуемое Кийтселийтом военно-учебное мероприятие. В самой организации говорят: на основании их опыта такое время предварительного уведомления является достаточным.
Старейшина поселка опубликовал в группе Lagedi в Facebook сообщение Кайтселийта, в котором говорится, что Таллиннская дружина проведет в застроенной зоне учения. „В дневное время будут использоваться имитирующие взрывы боеприпасы и другие походные средства. Сады и здания затронуты не будут“. Учения будут проходить в районе улиц Пости, Бетоони и Яама.