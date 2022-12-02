Житель Лагеди о неожиданных учениях: время предупреждения до смешного короткое

Старейшина поселка опубликовал в группе Lagedi в Facebook сообщение Кайтселийта, в котором говорится, что Таллиннская дружина проведет в застроенной зоне учения. „В дневное время будут использоваться имитирующие взрывы боеприпасы и другие походные средства. Сады и здания затронуты не будут“. Учения будут проходить в районе улиц Пости, Бетоони и Яама.