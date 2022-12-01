Гинеколог: женщины, которые долгое время избегали посещения врача, чувствуют после скринингового обследования большое облегчение
Регулярные обследования являются чрезвычайно важным способом предотвращения серьезных случаев рака, но, к сожалению, уровень охвата населения Эстонии крайне низок.
Национальные скрининговые обследования достигают своей цели только в том случае, если в них принимает участие более 70% целевой группы. Однако статистика Эстонии неизбежно показывает, что для достижения желаемого уровня необходимо приложить немало усилий. В этом году 56% приглашенных приняли участие в скрининговом обследовании на рак молочной железы, 44% — на рак толстой кишки и только 39% — на рак шейки матки. Более того, активность участия в обследованиях последних двух типов рака снизилось по сравнению с предыдущими годами, отчасти из-за пандемии COVID-19.
Реже всех в обследованиях рака молочной железы участвуют жители Харьюмаа и Тартумаа, где охват составляет 49% и 52% соответственно. Посещаемость обследований других видов рака еще ниже. Самая низкая активность участия в скрининговых обследованиях рака толстой кишки наблюдается в Ида-Вирумаа и Валгамаа — соответственно 36% и 38% от числа приглашенных. Однако в случае рака шейки матки в уездах с наименьшим охватом, то есть в Ида-Вирумаа и Хийумаа, посещаемость скрининга составляет даже менее 30% от числа приглашенных.
Это печальная статистика, ведь скрининговые обследования — очень хорошая профилактика рака. Регулярные обследования могут предотвратить 40% случаев рака молочной железы. При раке толстой кишки можно предотвратить 60% случаев, а при раке шейки матки — до 80% случаев.
По сравнению с другими европейскими странами крайне большую озабоченность вызывает тот факт, что частота распространения и смертность от рака шейки матки в Эстонии являются одними из самых высоких в Европе. Ежегодно диагностируется в среднем 180 первичных случаев рака шейки матки. Как это ни парадоксально, вакцинация против ВПЧ, вызывающего рак шейки матки, в сочетании с регулярными скрининговыми обследованиями сегодня может предотвратить практически все случаи рака шейки матки.
Страх перед обследованием бессмыслен
Если рак можно предотвратить, почему женщины не приходят на скрининговые обследования? По словам гинеколога Ида-Таллиннской центральной больницы д-ра Кюлли Эрланг, многие из них вообще не попадают в поле зрения врача. „У нас есть женщины, которые не посещали гинеколога по 10 или 15 лет. Они либо ничего не знают о скрининговых обследованиях, либо не осмеливаются в них участвовать. Однако обследований не следует бояться и не нужно сомневаться. Скрининговое обследование — простая процедура, и как врачи мы видим, какое облегчение испытывают люди, давно не проходившие обследование, и как они освобождаются от страха после скрининга“, — сказала она.
Другая причина низкой посещаемости, по мнению д-ра Эрланг, заключается в предположении, что обычного осмотра достаточно. Женщины действительно регулярно посещают гинеколога, но часто не знают, что же обследуется. „Они считают, что раз я была у врача, то все в порядке. Поэтому мы, как врачи, стараемся очень четко объяснить, что было обследовано во время визита, и подчеркнуть, что в случае получения приглашения на скрининговое обследование, следует прийти еще раз“, — сказала она. Например, в ходе скрининга рака шейки матки делается тест на ВПЧ, и, хотя скрининг похож на обычный гинекологический осмотр, во время обычного визита данный тест не проводится.
Низкая посещаемость также может быть связана с тем, что люди не знают, что все скрининговые обследования, включая обследования рака молочной железы и толстой кишки, являются бесплатными и для незастрахованных лиц. „Также, если после скрининга необходимо прийти на дополнительное обследование, то есть на кольпоскопию, то она тоже проводится бесплатно. Так что, если у вас нет медицинской страховки, все равно приходите на скрининговое обследование“, — сказала д-р Эрланг.
Скрининг помогает предотвратить рак
В процессе скрининга можно выявить предраковое состояние, т.е. провести лечение изменений шейки матки до того, как разовьется рак. „Если мы обнаруживаем изменения в клетках шейки матки, то за этим следует кольпоскопическое обследование, при котором мы рассматриваем шейку матки под увеличением и при необходимости берем образцы тканей с шейки матки. Не нужно беспокоиться, потому что это безболезненная и простая процедура“, — сказала д-р Эрланг.
После этого женщины часто остаются под наблюдением, т.е. их снова вызывают, например, через полгода. Причина в том, что со временем произошедшие в клетках изменения могут естественным образом исчезнуть или, наоборот, усугубиться. „В случае усугубления мы отсекаем часть шейки матки, в которой произошли изменения. Эта процедура называется конизация шейки матки и обычно проводится в амбулаторных условиях под местной анестезией. После процедуры женщины в большинстве случаев выздоравливают. Однако после конизации также необходимо последующее наблюдение“, — пояснила д-р Эрланг.
Женщины обычно обращаются к врачу только при появлении симптомов — кровотечения из влагалища, дурно пахнущих выделений, очень обильных и продолжительных менструаций, кровянистых выделений после секса, а в запущенных случаях — болей. „К сожалению, как правило, симптомы появляются только на относительно поздних стадиях рака“, — констатировала врач.
Ранняя стадия рака шейки матки требует хирургического лечения, но это уже не малая операция, как в случае предракового состояния. А если опухолевый процесс зашел уже очень далеко, требуется химиотерапия и лучевая терапия. „Следует отметить, что есть женщины, у которых вообще нет никаких симптомов, что делает регулярные осмотры еще более важными. Чем более ранняя стадия рака, тем больше вероятность того, что болезнь можно вылечить и человек выздоровеет“, — сказала она.
Кого в 2022 году приглашают для участия в скрининговом обследовании?
Для участия в скрининговом обследовании на рак молочной железы приглашаются женщины возрасте 50–69 лет, родившиеся в 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 и 1972 гг.
Для участия в скрининговом обследовании на рак шейки матки приглашаются женщин в возрасте 30–65 лет, родившиеся в 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987 и 1992 года гг.
Для участия в скрининговом обследовании на рак толстой кишки приглашаются мужчины и женщины в возрасте 60–69 лет, родившиеся в 1954, 1956, 1958, 1960 и 1962 гг.
Контакты медицинских учреждений, проводящих скрининговые обследования на рак молочной железы и шейки матки, а также расписание маммографических автобусов можно найти ЗДЕСЬ.
Чтобы принять участие в скрининговом обследовании на рак толстой кишки, нужно обратиться к своему семейному врачу или семейной сестре.
Приглашение на скрининговое обследование можно найти на Портале пациента www.digilugu.ee (Данные о здоровье → Направления). Дополнительную информацию о скрининговых обследованиях можно получить у семейного врача или написав на адрес info@haigekassa.ee или позвонив по телефону 669 6630. Смотрите также www.sõeluuring.ee.