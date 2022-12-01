Гинеколог: женщины, которые долгое время избегали посещения врача, чувствуют после скринингового обследования большое облегчение

Если рак можно предотвратить, почему женщины не приходят на скрининговые обследования? По словам гинеколога Ида-Таллиннской центральной больницы д-ра Кюлли Эрланг, многие из них вообще не попадают в поле зрения врача. „У нас есть женщины, которые не посещали гинеколога по 10 или 15 лет. Они либо ничего не знают о скрининговых обследованиях, либо не осмеливаются в них участвовать. Однако обследований не следует бояться и не нужно сомневаться. Скрининговое обследование — простая процедура, и как врачи мы видим, какое облегчение испытывают люди, давно не проходившие обследование, и как они освобождаются от страха после скрининга“, — сказала она.

По сравнению с другими европейскими странами крайне большую озабоченность вызывает тот факт, что частота распространения и смертность от рака шейки матки в Эстонии являются одними из самых высоких в Европе. Ежегодно диагностируется в среднем 180 первичных случаев рака шейки матки. Как это ни парадоксально, вакцинация против ВПЧ, вызывающего рак шейки матки, в сочетании с регулярными скрининговыми обследованиями сегодня может предотвратить практически все случаи рака шейки матки.

Реже всех в обследованиях рака молочной железы участвуют жители Харьюмаа и Тартумаа, где охват составляет 49% и 52% соответственно. Посещаемость обследований других видов рака еще ниже. Самая низкая активность участия в скрининговых обследованиях рака толстой кишки наблюдается в Ида-Вирумаа и Валгамаа — соответственно 36% и 38% от числа приглашенных. Однако в случае рака шейки матки в уездах с наименьшим охватом, то есть в Ида-Вирумаа и Хийумаа, посещаемость скрининга составляет даже менее 30% от числа приглашенных.

Национальные скрининговые обследования достигают своей цели только в том случае, если в них принимает участие более 70% целевой группы. Однако статистика Эстонии неизбежно показывает, что для достижения желаемого уровня необходимо приложить немало усилий. В этом году 56% приглашенных приняли участие в скрининговом обследовании на рак молочной железы, 44% — на рак толстой кишки и только 39% — на рак шейки матки. Более того, активность участия в обследованиях последних двух типов рака снизилось по сравнению с предыдущими годами, отчасти из-за пандемии COVID-19.

Другая причина низкой посещаемости, по мнению д-ра Эрланг, заключается в предположении, что обычного осмотра достаточно. Женщины действительно регулярно посещают гинеколога, но часто не знают, что же обследуется. „Они считают, что раз я была у врача, то все в порядке. Поэтому мы, как врачи, стараемся очень четко объяснить, что было обследовано во время визита, и подчеркнуть, что в случае получения приглашения на скрининговое обследование, следует прийти еще раз“, — сказала она. Например, в ходе скрининга рака шейки матки делается тест на ВПЧ, и, хотя скрининг похож на обычный гинекологический осмотр, во время обычного визита данный тест не проводится.

Низкая посещаемость также может быть связана с тем, что люди не знают, что все скрининговые обследования, включая обследования рака молочной железы и толстой кишки, являются бесплатными и для незастрахованных лиц. „Также, если после скрининга необходимо прийти на дополнительное обследование, то есть на кольпоскопию, то она тоже проводится бесплатно. Так что, если у вас нет медицинской страховки, все равно приходите на скрининговое обследование“, — сказала д-р Эрланг.

Скрининг помогает предотвратить рак

В процессе скрининга можно выявить предраковое состояние, т.е. провести лечение изменений шейки матки до того, как разовьется рак. „Если мы обнаруживаем изменения в клетках шейки матки, то за этим следует кольпоскопическое обследование, при котором мы рассматриваем шейку матки под увеличением и при необходимости берем образцы тканей с шейки матки. Не нужно беспокоиться, потому что это безболезненная и простая процедура“, — сказала д-р Эрланг.