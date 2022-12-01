Число госпитализаций по COVID-19 растет. За неделю скончались девять человек

На 47-й неделе несколько изменилась структура заболеваемости. Существенно возросла доля метапневмовируса человека (англ. Human metapneumovirus - hMPV), составив 25% всех подтвержденных случаев. Доля риновирусов составила 19,2%, вирусов парагриппа 11,5%. Случаи гриппа, респираторно-синцитиального вируса и коронавируса (SARS-CoV-2) составляют по 5,9%.

На основе зарегистрированных данных можно оценить интенсивность заболевания гриппом как низкую, но число лабораторно подтвержденных проб стало расти. Случаи лабораторно подтвержденного гриппа отмечены в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Пярнумаа, Рапламаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа. Распространение вируса приняло устойчивый характер в Харьюмаа, Тартумаа и Вырумаа, но в целом по стране распространение гриппа носит ограниченный характер.

По сравнению с предыдущей неделей заболевамость выросла среди детей до 4-летнего возраста и людей трудоспособного возраста (соответственно на 14,7% и 21,8%). По-прежнему среди заболевших больше всего детей в возрасте до 5 лет.

По данным медиков, с начала сезона гриппа по причине этой болезни госпитализированы 16 пациентов, 37,5% нуждающихся в госпитализации были людьми старше 65 лет.

Число зарегистрированных случаев COVID-19 остается на стабильном уровне, но динамика индекса заражаемости R говорит скорее о тенденции роста. Заболеваемость COVID-19 выросла среди пожилых. Число очагов COVID-19 в социальных учреждениях осталось (по сравнению с предыдущей неделей) на том же уровне. Данные секвенирования показывают, что доля штамма омикрон составляет 100%.

По состоянию на утро среды, в больницах страны находилось 180 пациентов с COVID-19, 78 из них нуждались в госпитализации из-за симптоматического течения COVID-19.

Среднее число госпитализаций в день за 7 дней увеличилось с 5,9 до 9,9. За неделю от коронавируса скончались 9 человек в возрасте 56-93 года, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.

Учитывая рост заболеваемости среди пожилых людей, в ближайшие недели можно ожидать увеличения числа госпитализаций.