За рубежом
01.12.2022, 12:50

„Военный врач из армии НАТО“ выманил у гражданки Латвии более 1000 евро

 
rus.delfi.lv
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: pixabay

В минувший вторник в Екабпилсский участок полиции (Латвия) обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенника, пишет латвийский „Дельфи“.

Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, женщина познакомилась в социальной сети Facebook с мужчиной, который представился как Филипп, работающий военным доктором в НАТО.

Новый знакомый якобы с помощью курьерской почты отправил своей латвийской подруге ценную посылку, за которую ей пришлось оплатить якобы налог в размере 1350 евро.

Правда, посылку жительница Екабпилса до сих пор так и не получила. Полиция начала уголовный процесс и приступила к поискам таинственного Филиппа.

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