01.12.2022, 12:50
„Военный врач из армии НАТО“ выманил у гражданки Латвии более 1000 евро
Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, женщина познакомилась в социальной сети Facebook с мужчиной, который представился как Филипп, работающий военным доктором в НАТО.
Новый знакомый якобы с помощью курьерской почты отправил своей латвийской подруге ценную посылку, за которую ей пришлось оплатить якобы налог в размере 1350 евро.
Правда, посылку жительница Екабпилса до сих пор так и не получила. Полиция начала уголовный процесс и приступила к поискам таинственного Филиппа.