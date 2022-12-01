МНЕНИЕ | Соглашайтесь на Гаагу

Поэтому на месте Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Николая Патрушева, Сергея Шойгу и прочей нечисти я бы сам работал над созданием международного трибунала по российским военным преступлениям. Я бы спланировал целую спецоперацию по его учреждению и уговаривал бы колеблющихся в ООН за него голосовать. Я бы находил опытных судей и отправлял бы к ним агентов СВР - нет, не для того чтобы отравить, остановитесь, а для того чтобы под видом активистов уговорить их работать в этом трибунале и узнать всю правду об убийствах, грабежах и изнасилованиях. Словом, на месте Путина, Медведева, Шойгу, Патрушева и прочего отребья мировой политики я бы стал душой этого трибунала, его мотором, гарантией его появления и успешной работы.



Потому что, Владимир Владимирович, гораздо приятней провести остаток вашей бесполезной жизни в комфортабельной камере международного трибунала, писать мемуары и читать сочинения Ильина, чем быть удавленным или расстрелянным собственными охранниками. То, что вы ни о чем таком не думаете, не означает, что ничего подобного не может произойти. Борис Карлович тоже ни о чем таком не думал, когда соглашался стать членом ГКЧП. И Лаврентий Павлович ни о чем таком не думал, когда просто приехал на очередное заседание президиума ЦК КПСС - а он был целый маршал с Лубянки, а не какой-то там тусклый подполковник. И Лев Давидович Троцкий, когда устраивал переворот, не думал, что все окончится ледорубом. И Григорий Евсеевич, и Лев Борисович, и Николай Иванович, и Алексей Иванович - короче говоря, убили всех. И государь император, которому вы так нелепо подражаете, стуча ножками, - ну вы знаете, дом Ипатьева, жена, дети, фрейлины, врач... А дедушка государя... Не буду углубляться в русскую историю отцеубийств и детоубийств, тут для того чтобы от памятника одной жены, убившей ради короны собственного мужа, избавить восхищенных жителей прекрасного украинского города, понадобилась серия ракетных обстрелов - и это, заметьте, даже не в России.