„Калев/Крамо“ узнал соперников по второму раунду Кубка Европы ФИБА

„Калев/Крамо“ обыграл „Бриндизи“ со счетом 73:72 в последнем туре группы F. Две лучшие команды из четырех групп вышли в следующий раунд. „Калев/Крамо“ выиграли пять матчей, „Будивельник“ четыре игры и „Бриндизи“ три матча, „Гронинген“ проиграл все матчи.

Таким образом, „Калев/Крамо“ выиграл группу F, а „Будивельник“ со второго места пробился во второй групповой этап Кубка Европы ФИБА.

В следующем раунде „Калев/Крамо“ сыграет в группе K, куда так же попали „Хирос Ден Босх“ из Нидерландов, игравший в одной группе с клубом из Пярну, турецкий клуб „Газиантеп“, занявший второе место в подгруппе B, и немецкий клуб „Крайльсхайм Мерлинс“.

Эстонский клуб сыграет первую игру второго раунда в Турции, 14 декабря против „Газиантеп“, а 21 декабря, в Таллинне, они сыграют с немецким „Крайльсхайм Мерлинс“.