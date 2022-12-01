„С вакциной надежнее!“ Касса здоровья напоминает, что вакцинация против COVID-19 все еще важна

Лозунг начинающейся кампании Кассы здоровья - „С вакциной надежнее!“. В ходе кампании мы хотим напомнить людям, что вакцинация от коронавируса по-прежнему важна для всех.

Исследования показывают, что иммунная защита человека со временем снижается и ее необходимо восстанавливать, ведь вакцинация в первую очередь защищает от тяжелого течения заболевания. „Как врач я хотела бы прежде всего подчеркнуть, что коронавирусная инфекция особенно тяжело протекает у людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей. К сожалению, именно эти группы населения по-прежнему подвержены большому риску, это показывает опыт работы наших центров семейной медицины за последние годы“, – подтвердила доктор Пирет Роспу из Табасалуского центра семейной медицины. „Пройти первый цикл вакцинации или получить бустерную дозу вакцины – лучший доступный вариант, который доступен каждому для предотвращения госпитализации или осложнений от заражения коронавирусом. Вы всегда можете проконсультироваться со своей семейной медсестрой или семейным врачом, если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить темы, связанные с вакцинацией“, - приглашает всех доктор Роспу.

Вакцинацию должны пройти все люди, у которых прошло более шести месяцев с момента последней инъекции вакцины или болезни. „Вакцина подобна другим методам защиты в нашей жизни - отражателю, шлему, ремню безопасности, спасательному жилету или презервативу. Когда мы ответственно пользуемся ими, мы защищаем и себя и других. Именно такое сравнение используется в начинающейся кампании“, — говорит Тайси Кыйв, руководитель кампании Кассы здоровья.

Согласно данным аналитического отдела Кассы здоровья, в Эстонии насчитывается более 700 000 взрослых людей, которые в свое время были вакцинированы или перенесли коронавирус, однако с момента последней дозы вакцины или перенесения заболевания прошло много времени, а это значит, что сейчас они практически не защищены от вируса.