Звезда тяжелой атлетики попался на наркотиках. Теперь 18-летнему чемпиону мира Насару грозит три года тюрьмы

Фаворит чемпионата мира может добиться многого в своей карьере, рекорд мира — лишь малая часть. Вот только не факт, что это случится. Насар рискует оказаться в тюрьме. Суд состоится после чемпионата мира. Болгарина обвиняют в вождении без прав и под воздействием наркотиков, а также попытке скрыться от полиции, пишет Sport24.

Спортсмена остановили в ночь на 27 июля. В его машине был обнаружен каннабис. Сдавать анализы тяжелоатлет отказался. Когда история просочилась в болгарские СМИ, Насар опроверг все обвинения.

„Мой образ жизни — образ жизни спортсмена, профессионала.

Я никогда не был в Поморие. 22-го я возвращался домой из Свети Власа. Я был там в квартире. У меня есть документ подтверждающий, что срок аренды истек 22 июля, и я покинул квартиру.

Я на такое не способен, и мне ужасно неудобно даже комментировать эту тему. Мне стыдно подумать, что я поступил бы так“, — цитирует Насара NOVA.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) банит за наркотики на три месяца, а если нарушитель соглашается на реабилитацию — на месяц. Но это уже не такая и важная информация. Главное то, что в Болгарии Насару грозит до трех лет лишения свободы. Когда он это понял, решил во всем сознаться, чтобы отделаться штрафом. Остается только ждать, что в итоге покажется правильным в этой ситуации суду.

Президент Федерации тяжелой атлетики Болгарии Неделчо Колев заявил, что Карлос в полном порядке и готовится к чемпионату мира, несмотря на негативную атмосферу вокруг него. Вот только сказать, что именно его спортсмен будет лучшим на турнире Колев не смог. Тем не менее ясно, что Насар будет стараться. Еще бы он так постарался избавиться от пристрастия к наркотикам, которые никогда и никому не приносили в жизни ничего хорошего.

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