Легенду футбола Пеле госпитализировали с „общим отеком“

У пациента диагностировали декомпенсированную сердечную недостаточность. Когда он только прибыл в больницу, у него была отмечена спутанность сознания. Сейчас он проходит обследование.

82-летний бывший футболист уже несколько лет борется с раком. По словам медиков, химеотерапия в последние месяцы перестала действовать.

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