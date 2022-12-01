Футбол
01.12.2022, 08:41

Легенду футбола Пеле госпитализировали с „общим отеком“

 
ФОТО: Anindito Mukherjee | Scanpix

Легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован во вторник с „общим отеком“ в больницу на юге Сан-Паулу. Об этом сообщает „Сноб“ со ссылкой на спортивный телеканал ESPN.

У пациента диагностировали декомпенсированную сердечную недостаточность. Когда он только прибыл в больницу, у него была отмечена спутанность сознания. Сейчас он проходит обследование.

82-летний бывший футболист уже несколько лет борется с раком. По словам медиков, химеотерапия в последние месяцы перестала действовать.

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