В Ласнамяэ сбили велосипедиста, в Пылвамаа из-за собаки произошла авария. Хроника ДТП за минувшие сутки

В 07.32 произошло ДТП на 3 км шоссе Пылва-Реола в Пылвамаа, где 36-летний мужчина на Renault Trafic сбил собаку, после чего остановился на правой обочине дороги. В тот момент, когда водитель выходил из автомобиля, в его автомобиль въехала 81-летняя женщина на Volkswagen Polo. Женщину доставили в Пылваскую больницу на осмотр. Собака же сама убежала с места происшествия и, вероятно, не пострадала.

В 16.09 произошло ДТП на перекрестке Алтметса и Калдазе в Маарду, где 62-летняя женщина на Toyota Yaris, поворачивая налево, не уступила дорогу приближавшемуся автомобилю BMW 750D, которым управлял 40-летний мужчина. Женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 17.15 поступило сообщение о ДТП около Пунане, 45 в Ласнамяэ, где 22-летний молодой человек на Toyota Prius поворачивал направо и наехал на пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 14-летнего велосипедиста. Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 18.01 сообщили о ДТП у Пёэризе 22 на Акадеэмиа теэ в Мустамяэ. 37-летний мужчина с признаками наркотического опьянения на Volkswagen врезался в остановившийся перед ним Renault, которым управлял 35-летний мужчина. Водителя Volkswagen доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вчера угнали черный Mercedes-Benz CLK 200 (1997) с регистрационным номером 100TGG.