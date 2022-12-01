Месси впервые ответил на обвинения в оскорблении Мексики на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал недоразумением случившееся в раздевалке после победы над Мексикой на чемпионате мира в Катаре, когда он наступил на мексиканскую футболку.



„Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, в курсе, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка и вещи после игры находятся там. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке“, — приводит слова Месси мексиканское издание TUDN.



Аргентинцы 26 ноября обыграли мексиканцев на чемпионате мира в Катаре со счетом 2:0. После игры в интернете появилось видео из раздевалки сборной Аргентины после матча, в него попали кадры, на которых видно, как Лионель Месси наступает на мексиканскую футболку.



После этого абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес обвинил Месси в оскорблении Мексики. „Пусть молится богу, чтобы я его не нашел! Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране [Аргентине], я говорю о Месси и его поступке“, — заявил Альварес.