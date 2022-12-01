Сокращение объемов промышленного производства продолжилось и в октябре

„В октябре сокращение объемов промышленного производства1 наблюдалось в практически всех отраслях обрабатывающей промышленности, однако, по сравнению с сентябрем, сокращение в наиболее весомых отраслях не было столь значительным“, — сказала аналитик Департамента статистики Хелле Бундер. Среди наиболее весомых отраслей выросло только производство электронного оборудования (11,5%), на том же уровне осталось производство химической продукции. Сокращение среди наиболее весомых отраслей было в сфере обработки древесины (на 15,4%), незначительное сокращение наблюдалось также в производстве изделий из металла (1,3%), электронного оборудования (0,5%) и продуктов питания (0,8%).

По сравнению с октябрем 2021 года продажа продукции2 в обрабатывающей промышленности выросла в октябре 2022 года в текущих ценах и согласно календарно откорректированным данным на 12,1%. Продажа продукции на экспорт увеличилась на 14,5%, продажа на внутреннем рынке — на 8,5%.

На внешнем рынке было продано 67,8% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

Согласно сезонно откорректированным данным, в октябре общие объемы производства сократились по сравнению с сентябрем на 0,9%, а в обрабатывающей промышленности остались почти на том же уровне и выросли на 0,3%.

В сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) увеличилось по сравнению с октябрем 2021 года на 2,9%, а производство тепла сократилось на 11,0%.

1 Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета постоянных цен продукции используется индекс цен производителей.

2 Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.