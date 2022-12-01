01.12.2022, 13:49
Щупальца действовавшей в Швеции шпионской сети дотянулись и до Эстонии
ФОТО: Odnoklassniki
Разразившийся на прошлой неделе в Швеции шпионский скандал, начавшийся с похожих на кинобоевик сцен, связан якобы с работавшей на российскую военную разведку большой шпионской сетью, ниточки от которой тянутся к эстонским предприятиям и банковскому сектору, пишет издание Eesti Päevaleht.
На рассвете 22 ноября к шикарной вилле в пригороде Стокгольма Нака (Nacka) подлетели вертолеты Blackhawk, с которых на тросах спустились бойцы шведского спецподразделения и, разбив окна, ворвались в дом. Так началась шпионская драма, в ходе которой шведская полиция безопасности арестовала супругов-россиян, имеющих, однако, шведское гражданство.