Щупальца действовавшей в Швеции шпионской сети дотянулись и до Эстонии

На рассвете 22 ноября к шикарной вилле в пригороде Стокгольма Нака (Nacka) подлетели вертолеты Blackhawk, с которых на тросах спустились бойцы шведского спецподразделения и, разбив окна, ворвались в дом. Так началась шпионская драма, в ходе которой шведская полиция безопасности арестовала супругов-россиян, имеющих, однако, шведское гражданство.

Прокуратура Швеции подозревает Сергея Скворцова и Елену Кулькову в том, что они работали на российскую военную разведку. Согласно подозрению, супруги начали работать на ГРУ (Главное управление Генштаба Вооруженных сил России более известно как Главное разведывательное управление) в 2013 году, занимаясь с основном скупкой электронных и других компонентов для российской военной промышленности, к которым россияне не имели доступа.