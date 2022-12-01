Начинается представление кандидатов на регистрацию на выборы в Рийгикогу

Руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ отметил, что созданным к местным выборам решением теперь могут воспользоваться и кандидаты в депутаты Рийгикогу. „Документы о выдвижении кандидатом на выборах в Рийгикогу можно заполнить, подписать и подать электронно в инфосистеме выборов, не выходя из дома или из офиса партии“, – сказал Койтмяэ.

Представление кандидатов для регистрации начинается сегодня в 10:00 и заканчивается 19 января 2023 года в 18:00.

Правом баллотироваться обладают граждане Эстонии, достигшие возраста 21 года. Баллотироваться не могут действующие военнослужащие и лица, отбывающие тюремное наказание.

Документы о выдвижении можно подать в инфосистеме выборов по адресу vis.valimised.ee . Государственная служба по организации выборов также принимает регистрационные документы по адресу Таллинн, Тоомпеа 1, по рабочим дням с 10:00–16:00 и в дни, предшествующие государственным праздникам, с 10:00–14:00. Документы с цифровой подписью можно также отправить по адресу info@valimised.ee .

Каждая партия может представить не более 125 кандидатов. Перед регистрацией партия или независимый кандидат должны внести на счет Министерства финансов денежный залог, который составляет 654 евро за каждого кандидата.

Руководство по представлению документов о выдвижении можно найти здесь .

Неделя выборов в Рийгикогу – с 27 февраля по 5 марта 2023 года.