Сенсация на ЧМ-2022: Испания проиграла Японии и отправила Германию домой

Сегодня в группе E и F определились очередные участники 1/8 финала

Коста-Рика - Германия 2:4

В первом тайме Сборная Германии предсказуемо завладела инициативой с первых минут, создав несколько хороших моментов и вышла вперед на 10-й минуте. Гнабри пробил головой под дальнюю штангу. На 42-й минуте защитник сборной Германии подарил мяч Фуллеру, который пробил с близкой дистанции, но Нойер немцев выручил.

Мощную атаку провела Коста-Рики на 59-й минуте. Уостон сильно пробил головой в падении, но Нойер удар отбил и Техеда сыграл на добивании. Германия сразу же отреагировала на пропущенный гол. С начало Мусиала на 61-й минуте попал в штангу, а затем Рюдигер на 62-й минуте сыграл на опережение, выставив ногу в полуподкате и тоже попал в штангу. На 70-й минуте Коста-Рика после штрафного удара сенсационно вышла вперед, гол забил Варгас. Германия тут же счет сравняла, Хавертц воспользовался пасом партнера, оказавшись в одиночестве перед воротами, перебросил Наваса. На 76-й минуте Германия могла выйти вперед, Фюллькруг замыкал прострел во вратарской, но вратарь отбил очень сложный мяч. Немцы не на шутку разозлились и с начало Гнабри отдал изумительно точную передачу с правого фланга и Хавертц вывел Германию вперед, а потом Фюллькруг удвоил преимущество немцев. Несмотря на победу, сборная Германии покинула турнир, так как в параллельной встрече Япония обыграла Испанию со счётом 2:1.

Япония - Испания 1:2

Испания быстро забрала мяч под свой контроль и вышла вперед уже на 11-й минуте матча. Мората после подачи с фланга, головой отправил мяч в ворота. На 32-й минуте испанский вратарь заигрался и Маэда начал его прессинговать, и вратарю пришлось выбивать мяч. Испанцы весь первый тайм спокойно контролировали мяч, а японцы только и делали, что оборонялись.