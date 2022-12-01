ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: вице-чемпион и бронзовый призер ЧМ-2018 играют вничью, Марокко выигрывает у Канады

Сегодня в группе E и F определятся очередные участники 1/8 финала

Хорватия - Бельгия 0:0

Бельгийцы начали активно и создали несколько хороших моментов, на 18-й судья назначил пенальти в ворота Бельгии, который был отменен после видеопросмотра. Судьи обнаружили офсайд.На 60-й минуте Карраско выбежал один на один и пробил во вратаря. Лукаку подхватил мяч внутри штрафной и нанес удар и попал в штангу.



Канада - Марокко 1:2

Марокко отлично провели первый тайм, активно атаковали и очень быстрое вышли вперед. Защитник Канады отдал плохой пас назад, вратарь выскочил из штрафной, но под прессингом Эн-Несири стушевался и вместо выноса покатил мяч вперед. Прямо на Зиеша, который забил в пустые ворота. Сборная Марокко полностью контролируют ход встречи и на 23-й минуте Марокко забивают второй мяч. Эн-Несери побежал меж двух защитников и мощно пробил с ходу. На 40-й минуте мяч в свои ворота забил марокканский защитник Наиф Агер. На 72-й минуте канадцы могли счет сравнять. Канадский футболист пробил головой, мяч задел штангу и после добивания, мяч чудом пролетело над крестовиной.

До матча:

Турнирная таблица группы F:

На стадионе „Эль-Тумама“ между собой сыграют сборные Канады и Марокко. Начало матча в 17:00.

Сборная Канады не набрала очков, но при этом показала неплохой футбол на турнире. В игре с Бельгией канадцы создавали моменты, но сказалось отсутствие опыта и подвела реализация – как итог обидное поражение (0:1). В игре с Хорватией канадцы забили первыми, но потом хорваты задавили опытом и классом, одержав победу (4:1). Шансов на выход из группы у канадцев нет, но напоследок они точно захотят продемонстрировать свой атакующий стиль и завершить турнир на хорошей ноте.

Сборная Марокко ведет борьбу за выход из группы: в случае победы или ничьей, они гарантируют себе выход в 1/8 финала. Расслабляться им нельзя, так как будет обидно обыграть Бельгию (2:0) и отправиться домой.

На стадионе „Ахмед бин Али“ между собой сыграют сборные Хорватии и Бельгии. Начало матча в 17:00.