ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Испания и Германия борются за выход в плей-офф

Марокко отлично провели первый тайм, активно атаковали и очень быстрое вышли вперед. На 4-й минуте защитник Канады отдал плохой пас назад, вратарь выскочил из штрафной, но под прессингом Эн-Несири стушевался и вместо выноса покатил мяч вперед. Прямо на Зиеша, который забил в пустые ворота. Сборная Марокко полностью контролировала ход встречи и на 23-й минуте Марокко забили второй мяч. Эн-Несери побежал меж двух защитников и мощно пробил с ходу. На 40-й минуте мяч в свои ворота забил марокканский защитник Наиф Агер. На 72-й минуте канадцы могли счет сравнять. Канадский футболист пробил головой, мяч задел штангу и после добивания, чудом пролетело над крестовиной.

Хорватия выходит в 1/8 со второго места. Бельгия отправляется домой и не выходит из группы на ЧМ впервые за 24 года.

Бельгийцы начали активно и создали несколько хороших моментов, но на 18-й минуте судья назначил пенальти в ворота Бельгии, который был отменен после видеопросмотра. Судьи зафиксировали офсайд. Во втором тайме нападающий Бельгии Ромелу Лукаку несколько раз не попал в пустые ворота. На 90-й минуте он не смог замкнуть передачу на дальнюю штангу ворот.

Испания быстро забрало мяч под свой контроль и вышла вперед уже на 11-й минуте матча. Мората после подачи с фланга, головой отправил мяч в ворота. На 32-й минуте испанский вратарь заигрался и Маэда начал его прессинговать, и вратарю пришлось выбивать мяч. Испанцы весь первый тайм спокойно контролировали мяч, а японцы только и делали, что оборонялись.

В первом тайме Сборная Германии владела безоговорочным преимуществом и предсказуемо завладела инициативой с первых минут, создав несколько хороших моментов и вышла вперед на 10-й минуте. Гнабри пробил головой под дальнюю штангу. На 42-й минуте защитник сборной Германии подарил мяч Фуллеру, который пробил с близкой дистанции, но Нойера немцев выручил.

Турнирная таблица группы F:

До матча:

На стадионе „Эль-Тумама“ между собой сыграют сборные Канады и Марокко. Начало матча в 17:00.

Сборная Канады не набрала очков, но при этом показала неплохой футбол на турнире. В игре с Бельгией канадцы создавали моменты, но сказалось отсутствие опыта и подвела реализация – как итог обидное поражение (0:1). В игре с Хорватией канадцы забили первыми, но потом хорваты задавили опытом и классом, одержав победу (4:1). Шансов на выход из группы у канадцев нет, но напоследок они точно захотят продемонстрировать свой атакующий стиль и завершить турнир на хорошей ноте.

Сборная Марокко ведет борьбу за выход из группы: в случае победы или ничьей, они гарантируют себе выход в 1/8 финала. Расслабляться им нельзя, так как будет обидно обыграть Бельгию (2:0) и отправиться домой.

На стадионе „Ахмед бин Али“ между собой сыграют сборные Хорватии и Бельгии. Начало матча в 17:00.

Сборная Бельгии пока только разочаровывает своей игрой. Бронзовые призеры чемпионата мира в России с трудом обыграли Канаду, а потом проиграли Марокко, показав очень плохую игру. Шансы на выход у Бельгии сохранились. Некоторые футболисты в последнее время не общаются между собой. Например, Кевин Де Брёйне не разговаривает с Тибо Куртуа, Эден Азар с Леандро Троссардом. Также есть разногласия у Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи, в итоге на поле команда не выглядит как единое целое.

Сборная Хорватии, набравшая четыре очка, еще не обеспечила себе выход в плей-офф. В случае поражения от Бельгии и победы Марокко над Канадой, они и вовсе могут отправиться домой. Хорватии необходимо побеждать или сыграть вничью, чтобы пройти дальше.

Турнирная таблица группы Е:

На стадионе „Эль-Байт“ между собой сыграют сборные Коста-Рики и Германии. Начало матча в 21:00.

В игре против Испании сборная Германии была близка остаться за бортом плей-офф, но благодаря голу Никласа Фюллькруга, немцы остались в борьбе. Для выхода в плей-офф нужно обыгрывать костариканцев и желательно с хоккейным счётом.

Коста-Рика реабилитировалась за разгромное поражение от Испании (0:7), обыграв Японию (0:1) и сохранив шансы на выход в плей-офф. Победа над Германией обеспечит костариканцам выход в плей-офф, а в случае ничьей все будет зависеть от результата в параллельной встрече.

На стадионе „Халифа“ между собой сыграют сборные Японии и Испании. Начало матча в 21:00.

Сборная Японии, сенсационно обыгравшая Германию (2:1), также сенсационно проиграла Коста-Рике (0:1). Из-за этого ситуация в группе еще сильнее запуталась. Японии и Коста-Рике для сохранения шансов на выход в плей-офф нужно набирать очки в последнем туре.

Сборная Испании еще не обеспечила себе выход из группы и, чтобы гарантировано выйти в 1/8 с первой строчки, испанцам нужно обыгрывать Японию, но благодаря преимуществу в три очка над Германией и разницы мячей, им будет достаточно и ничьей.

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