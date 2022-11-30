Главный экономист Swedbank: украинские беженцы оказывают положительный эффект на экономику Эстонии(5)
Хотя мы ожидали, что ВВП сократится в третьем квартале как в годовом, так и в квартальном исчислении, снижение на 2,4% в годовом исчислении оказалось более слабым результатом, чем ожидалось. По сравнению со вторым кварталом сезонно скорректированный ВВП снизился на 1,8%. Поскольку ВВП сократился по сравнению с предыдущим кварталом второй квартал подряд, речь идет о рецессии.
В этом году экономика Эстонии вообще не росла в квартальном исчислении – даже в первом квартале, когда она не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом. За первые три квартала этого года экономика Эстонии выросла всего на 0,7%, что является самым слабым показателем в Европейском союзе на сегодняшний день. Тем не менее, в текущих ценах наблюдается значительный рост: в третьем квартале ВВП вырос почти на 14% в текущих ценах.
Среди видов деятельности основной вклад в падение ВВП в постоянных ценах внесли сельское хозяйство, производство энергии и деятельность в сфере недвижимости. Хотя на сельское хозяйство приходится очень небольшая доля экономики, по данным Департамента статистики, исключительно резкое падение добавленной стоимости в сельском хозяйстве (-107%) стало крупнейшим негативным фактором снижения ВВП в третьем квартале. Однако низкие показатели сельского хозяйства, по-видимому, не являются таковыми, чтобы привести к неточным оценкам его добавленной стоимости, а вместе с ней и ВВП. Тем не менее, наибольший положительный вклад внесли профессионально-техническая деятельность и строительство. Несмотря на то, что промышленная статистика свидетельствует об усугублении спада производства в обрабатывающей промышленности в третьем квартале, добавленная стоимость этой отрасли выросла почти на 3%. Однако компании продолжают производить много продукции из запасов. Так, доля изменения запасов в процентах от ВВП достигла пяти процентов в текущих ценах и даже 16 процентов в постоянных ценах в третьем квартале.
Экспорт товаров начал падать уже во втором квартале из-за ослабления внешнего спроса и продолжил падение в третьем квартале. Экспорт услуг, однако, увеличился, что способствовало росту общего экспорта товаров и услуг.
Для все большего числа компаний недостаточный спрос стал основным сдерживающим фактором экономической активности во второй половине этого года. В ноябре доля таких фирм составляла 58% в промышленности и 41% в сфере услуг. Однако эти пропорции ниже, чем два года назад, во время коронакризиса и мирового финансового кризиса и его последствий. Ослабление внешнего спроса сильно бьёт не только по эстонскому экспортному сектору, но и по экономике в целом. Многие компании не экспортируют сами, а являются торговыми партнёрами компаний – экспортеров, осуществляя для них аутсорсинг. Ослабление экспортного сектора будет сдерживать рост производительности в экономике в целом, поскольку его производительность выше, чем у отечественных фирм, ориентированных на потребителя.
После нескольких лет роста доля Эстонии на рынке товаров еврозоны в этом году снова начала снижаться. Это может свидетельствовать об ослаблении конкурентоспособности нашего экспорта. Конкурентоспособность эстонской экономики может пострадать и от различных субсидий предприятиям и домохозяйствам, которые европейские правительства предоставляют для смягчения последствий энергетического кризиса. В Эстонии доля таких субсидий одна из самых низких в Европе.
Снижение объёмов торговли с Россией и Беларусью окажет более сильное влияние на экономику Эстонии через повышение цен на энергоносители. Однако среди видов деятельности эстонской экономики больше всего пострадали отрасли, связанные с хранением и транспортировкой, а также деревообрабатывающая и химическая промышленность и производство металлов.
Хотя частное потребление выросло на 19% в текущих ценах, этот рост был обусловлен быстрым ростом цен. Однако в натуральном выражении, или в постоянных ценах, частное потребление в третьем квартале немного снизилось – на 0,4% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. В постоянных ценах больше всего выросли расходы на проживание и питание, а также на товары и услуги связи. В ближайшие кварталы средняя покупательная способность населения продолжит снижаться, но в целом в следующем году ожидается, что она останется примерно на том же уровне, что и в этом году, или даже незначительно вырастет. Однако, по прогнозам Swedbank, средняя покупательная способность восстановится до уровня 2021 года только в 2027 году.
Замедление темпов роста платежей по карточкам также отражается в ослаблении темпов роста таких платежей, причем в сентябре и октябре объём платежей, с использованием банковских карточек даже снизился в постоянных ценах, что объясняется влиянием высокой сравнительной базы прошлого года (использование средств второй пенсионной ступени). Углубляющееся снижение НСО и акцизов, которые включаются в ВВП, в постоянных ценах также указывает на замедление экономического роста, в том числе потребления.
Хотя в третьем квартале ВВП сократился, его по-прежнему поддерживал сильный рынок труда. Уровень безработицы был умеренным, а занятость увеличилась. К концу ноября в Эстонию прибыли и остались в стране почти 63 400 украинских беженцев. Прирост с начала года составил 4,8%. Вклад украинских беженцев в рост ВВП меньше, чем у среднего жителя Эстонии, но эффект от такого большого количества всё равно значителен.
Общее чувство уверенности в эстонской экономике в этом году стремительно ухудшалось. Однако оно ещё не упало до уровня, который мы наблюдали два года назад во время пандемического шока или мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Наряду с ослаблением чувства уверенности в третьем квартале снизились и инвестиции предприятий. Некоторые виды деятельности сектора услуг (например, гостиницы и рестораны) быстро оправились от последствий пандемии, но этому всё больше противостоит ослабление внутреннего и внешнего спроса. Предприятиям становится всё труднее перекладывать свои высокие издержки на другие предприятия и конечных потребителей. Кроме того, рост стоимости заёмных средств приводит к увеличению расходов как для предприятий, так и для некоторых домохозяйств.
В связи с более значительным, чем ожидалось, падением ВВП в третьем квартале, мы пересматриваем в сторону понижения наш прогноз экономического роста в этом году (0,5% в октябре). Первая половина следующего года, когда ожидается сокращение экономики, также будет несколько слабее, чем предполагалось. В то же время следует отметить, что Департамент статистики несколько раз пересматривал свой первый опубликованный и уже пересмотренный ВВП и его компоненты, поэтому не следует полагать, что опубликованные сегодня цифры точны и останутся таковыми.