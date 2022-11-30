Главный экономист Swedbank: украинские беженцы оказывают положительный эффект на экономику Эстонии

В этом году экономика Эстонии вообще не росла в квартальном исчислении – даже в первом квартале, когда она не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом. За первые три квартала этого года экономика Эстонии выросла всего на 0,7%, что является самым слабым показателем в Европейском союзе на сегодняшний день. Тем не менее, в текущих ценах наблюдается значительный рост: в третьем квартале ВВП вырос почти на 14% в текущих ценах.

Среди видов деятельности основной вклад в падение ВВП в постоянных ценах внесли сельское хозяйство, производство энергии и деятельность в сфере недвижимости. Хотя на сельское хозяйство приходится очень небольшая доля экономики, по данным Департамента статистики, исключительно резкое падение добавленной стоимости в сельском хозяйстве (-107%) стало крупнейшим негативным фактором снижения ВВП в третьем квартале. Однако низкие показатели сельского хозяйства, по-видимому, не являются таковыми, чтобы привести к неточным оценкам его добавленной стоимости, а вместе с ней и ВВП. Тем не менее, наибольший положительный вклад внесли профессионально-техническая деятельность и строительство. Несмотря на то, что промышленная статистика свидетельствует об усугублении спада производства в обрабатывающей промышленности в третьем квартале, добавленная стоимость этой отрасли выросла почти на 3%. Однако компании продолжают производить много продукции из запасов. Так, доля изменения запасов в процентах от ВВП достигла пяти процентов в текущих ценах и даже 16 процентов в постоянных ценах в третьем квартале.

Экспорт товаров начал падать уже во втором квартале из-за ослабления внешнего спроса и продолжил падение в третьем квартале. Экспорт услуг, однако, увеличился, что способствовало росту общего экспорта товаров и услуг.