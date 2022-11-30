ВИДЕО | „В рубашке родился!“ Автомобиль едва не сбил человека на переходе. Пешеход был без отражателя

На записи видно, что инцидент произошел сегодня вечером в Эстонии, в комментариях утверждается, что запись сделана на выезде из Виймси. „Пешеходу повезло“, „В рубашке родился“, „Второй день рождения“, - сходятся во мнениях комментаторы.

Обращает на себя внимание не только скорость, с которой двигался автомобиль, но и то, что пешеход передвигался по проезжей части без светоотражателя.

Полиция постоянно напоминает: в темное время года, осенью и зимой, когда темнеет рано и меняются погодные условия, в Эстонии количество ДТП с пешеходами заметно возрастает. „Причина также и в том, что очень часто пешеходы и велосипедисты остаются незаметными для водителей, поскольку не используют светоотражатели, а кто-то использует их неправильно“, — предупреждают стражи порядка.

Случаи, когда пешеход без светоотражателя получает удар от транспортного средства, происходят, как правило, за чертой города или в малонаселенных и малоосвещенных районах. Тем не менее, в городе отражатель тоже незаменимый атрибут в темное время суток, ведь он повышает безопасность пешехода, особенно при переходе дороги.

Согласно Закону о дорожном движении, сделать себя заметным для других участников в темное время суток – обязанность пешехода, и за нарушение данного правила возможен денежный штраф до 40 евро, отмечают в Департаменте полиции и погранохраны.

„В зависимости от опасности ситуации, пешеход или велосипедист без огней и отражателей на велосипеде может получить денежный штраф или предупреждение, а также отражатель от патрульного полицейского. Каждый случай рассматривается индивидуально“, — рассказывает старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Марина Алексеева.

Но бояться стоит не штрафа, а возможности попасть в аварийную ситуацию, когда пешеход будет незаметен водителю и попадет в ДТП.