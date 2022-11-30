ГАЛЕРЕЯ | В строительстве нового здания Таллиннского городского театра завершен важный этап

По словам мэра Михаила Кылварта, у каждого здания в Старом городе своя история. „Несмотря на то, что новое здание Таллиннского городского театра будет построено в конце следующего года, его история ведется от 1990 года, когда впервые был заложен краеугольный камень здания. К сожалению, здание не было построено ни тогда, ни в 2011 году, когда Таллинн носил титул Культурной столицы Европы. Лишь десять лет спустя – накануне международного Дня театра, в марте 2021 года, эта история вновь ожила. В то время, когда в связи с эпидемией коронавируса были закрыты все театральные площадки, художественный руководитель театра Эльмо Нюганен символически передал строителям ключ от главного входа театра. В этом году ко дню рождения Таллиннского городского театра был заложен краеугольный камень нового здания, а сегодня в день рождения основателя этого театра и легендарного постановщика Вольдемара Пансо мы отмечаем подведение здания под крышу. Примерно через год мы сможем открыть новую главу этой истории – долгожданное театральное здание будет построено. Так история современного театра вплетается в историю квартала, которая берет начало в XIV веке“, - сказал Кылварт.