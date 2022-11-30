ГАЛЕРЕЯ | В строительстве нового здания Таллиннского городского театра завершен важный этап
Сегодня, в день рождения основоположника современного эстонского театрального образования и основателя Таллиннского городского театра Вольдемара Пансо, состоялся праздник стропил нового здания Таллиннского городского театра.
По словам мэра Михаила Кылварта, у каждого здания в Старом городе своя история. „Несмотря на то, что новое здание Таллиннского городского театра будет построено в конце следующего года, его история ведется от 1990 года, когда впервые был заложен краеугольный камень здания. К сожалению, здание не было построено ни тогда, ни в 2011 году, когда Таллинн носил титул Культурной столицы Европы. Лишь десять лет спустя – накануне международного Дня театра, в марте 2021 года, эта история вновь ожила. В то время, когда в связи с эпидемией коронавируса были закрыты все театральные площадки, художественный руководитель театра Эльмо Нюганен символически передал строителям ключ от главного входа театра. В этом году ко дню рождения Таллиннского городского театра был заложен краеугольный камень нового здания, а сегодня в день рождения основателя этого театра и легендарного постановщика Вольдемара Пансо мы отмечаем подведение здания под крышу. Примерно через год мы сможем открыть новую главу этой истории – долгожданное театральное здание будет построено. Так история современного театра вплетается в историю квартала, которая берет начало в XIV веке“, - сказал Кылварт.
В рамках проекта развития Таллиннского городского театра и всего IX квартала (на углу улиц Лай, 23/25 и Лаборатоориуми, 12) осуществляется строительство квартала между улицами Лай и Айда и расширение „Адской сцены“ (Põrgulava), что послужит приведению в порядок очень важной части Старого города. С учетом требований защиты памятников старины будет построено два новых здания, а реконструкция имеющихся будет проведена так, чтобы два внутренних двора образовали целостный комплекс. Парадные входы новых залов будут расположены на углу улиц Лай и Айда, чтобы посетители театра могли пройти по историческому зданию, которое восстановят в максимальной точности, которой возможно достичь.
„Мечта о театральном здании с большим залом, которая возникла еще 57 лет назад, на сегодняшний день близка к осуществлению. Театральный коллектив и наши зрители в ожидании новых возможностей, которые откроются перед нами в новом здании. Большая работа уже проделана, но много еще впереди. Все это с той целью, чтобы в нашем легендарном Старом городе театр мог и впредь удивлять нас“, - сказал директор Таллиннского городского театра Михкель Кюбар.
Обновленный зал „Адской сцены“ будет совершенно уникальным и вместит до 350 человек. Также здесь появится новый театральный зал типа black box. Во внутреннем дворе будет построена уличная сцена, которая позволит театру продолжить традицию летних представлений. В порядок будут приведены и другие площадки театра. В общей сложности строительство квартала создаст в театре и у летней сцены 620 зрительских мест. В то же время весь проект спланирован таким образом, чтобы сохранилась атмосфера Городского театра и непосредственная близость актеров к публике.
По словам члена правления строительного предприятия Ehitus5ECO Марго Падар, наиболее сложные с точки зрения строительных технологий и логистики работы находятся на стадии завершения. „Возведение несущих конструкций зданий, основной объем работ нулевого цикла по строительству и сносу завершен, построены технические коммуникации между зданиями. Сейчас идут работы по строительству крыши в исторических частях здания, установка внутренних техносистем, начаты отделочные работы. Работы идут согласно графику, и мы надеемся сдать объект в установленный строк“, - рассказала Падар.
Строительные работы продолжатся до конца 2023 года, установка техники и меблировка завершатся в январе 2024 года.
Общая стоимость реновации девятого квартала городского театра составляет более 32 миллионов евро (без учета налога с оборота), из них 12,6 млн - государственное финансирование, остальная часть финансируется Таллинном.
Автор эскиза зданий Таллиннского городского театра - Salto AB OÜ. Здания спроектированы архитектурным бюро Salto в сотрудничестве с предприятием Projektipea OÜ. Строительные работы осуществляет Ehitus5ECO.
30 ноября - день рождения легендарного постановщика, актера, писателя и театрального педагога Вольдемара Пансо, по инициативе которого были основаны школа театрального мастерства Эстонской академии музыки и театра и Таллиннский городской театр (тогда Государственный молодежный театр ЭССР). Театральная школа по традиции в этот день устраивает праздник Пансо: сначала проходит представление старшекурсников, а затем одному из студентов вручается премия имение Вольдемара Пансо. Для многих актеров, постановщиков и драматургов Эстонии это своего рода ежегодный день встречи выпускников и способ отдать дань памяти Вольдемару Пансо.