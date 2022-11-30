Несостоявшийся призер Олимпиады погиб, попав под грузовик

Один из лучших велогонщиков-классиков начала XXI века Давиде Ребеллин в возрасте 51 года погиб в дорожно-транспортном происшествии во время тренировки. Как сообщает Il Giornale di Vicenza, смертельное ДТП произошло около полудня 30 ноября. Грузовик сбил велосипедиста на перекрестке и скрылся с места аварии.

Уже через несколько минут после аварии, на месте трагедии оказался брат гонщика Карло, который прочитал в интернете, что в районе Монтеккьо произошло ДТП, в результате которого велосипедист попал под грузовик. Он отправился на место происшествия, и тут же узнал смятый велосипед Давиде.

На момент публикации личность водителя, который был за рулем грузовика, не установлена. Полицейские надеются рассмотреть номерной знак и модель автомобиля на камерах наблюдения ресторана, расположенного близ места трагедии.

Давиде Ребеллин родился в Сан-Бонифачо 9 августа 1971 года и закончил свою карьеру в 2022 году в возрасте 51 года, что является рекордом для гонщиков современности. Он был одним из самых одаренных специалистов в так называемых „Северных классиках“, за свою карьеру одержал 61 победу, в том числе выигрывал такие престижные гонки как Amstel Gold Race, „Льеж - Бастонь - Льеж“, а также становился серебряным призером чемпионата мира. В 2008 году Ребеллин стал 2-м на Олимпиаде в Пекине, однако лишился серебра из-за положительной допинг-пробы.

5 лет назад при очень схожих обстоятельствах погиб соотечественник Ребеллина, победитель „Джиро д'Италия“ Микеле Скарпони.

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