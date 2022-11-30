Таллинн сократит возможности бесплатной парковки для машин дипломатических представительств

„Мы обсудили с Министерством иностранных дел порядок парковки автомобилей дипломатических представительств и пришли к выводу, что в дальнейшем мы не будем предлагать столь широкие возможности бесплатной парковки. Автомобили резидирующих в Таллинне послов по-прежнему смогут парковаться бесплатно, но для парковки автомобилей других дипломатов и сотрудников посольств придется найти альтернативные решения, - сказал вице-мэр Танель Кийк. – Мы изложили суть планируемых изменений представителям посольств, и надеемся, что все стороны отнесутся с пониманием к нововведениям, направленным на сокращение количества автомобилей в центре и в Старом городе, а также на упорядочение парковки. Предоставление столь широких возможностей бесплатной парковки для автомобилей дипломатов является в мировой практике исключительным“.

Согласно планам, от платы за парковку по-прежнему будут освобождены автомобили дипломатических представительств с регистрационным номером серии CMD, которых в Таллинне насчитывается 33. Автомобили с регистрационным номером серии CMD используют главы дипломатических представительств и послы. Автомобили с регистрационным номером серий CD и AT со второй половины следующего года больше не будут освобождаться от платы за парковку в Таллинне.

Проект постановления завтра поступит на первое чтение в Таллиннское городское собрание. Таллиннская городская управа предлагает ввести новый порядок с разумным сроком предварительного уведомления, то есть с 1 июля 2023 г. На протяжении этого времени Таллиннский департамент транспорта будет искать возможности для создания вблизи посольств двух парковочных мест, предназначенных для парковки автомобилей посольства.