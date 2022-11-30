Новости Эстонии
30.11.2022, 18:33

Таллинн сократит возможности бесплатной парковки для машин дипломатических представительств

 (2)
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Таллинн намерен сократить возможность бесплатной парковки для автомобилей расположенных в Таллинне дипломатических представительств. Изменения коснутся порядка парковки в общей сложности свыше 200 автомобилей на общественных парковочных местах Таллинна. Автомобили послов по-прежнему смогут парковаться на улицах Таллинна бесплатно.

„Мы обсудили с Министерством иностранных дел порядок парковки автомобилей дипломатических представительств и пришли к выводу, что в дальнейшем мы не будем предлагать столь широкие возможности бесплатной парковки. Автомобили резидирующих в Таллинне послов по-прежнему смогут парковаться бесплатно, но для парковки автомобилей других дипломатов и сотрудников посольств придется найти альтернативные решения, - сказал вице-мэр Танель Кийк. – Мы изложили суть планируемых изменений представителям посольств, и надеемся, что все стороны отнесутся с пониманием к нововведениям, направленным на сокращение количества автомобилей в центре и в Старом городе, а также на упорядочение парковки. Предоставление столь широких возможностей бесплатной парковки для автомобилей дипломатов является в мировой практике исключительным“.

Согласно планам, от платы за парковку по-прежнему будут освобождены автомобили дипломатических представительств с регистрационным номером серии CMD, которых в Таллинне насчитывается 33. Автомобили с регистрационным номером серии CMD используют главы дипломатических представительств и послы. Автомобили с регистрационным номером серий CD и AT со второй половины следующего года больше не будут освобождаться от платы за парковку в Таллинне.

Проект постановления завтра поступит на первое чтение в Таллиннское городское собрание. Таллиннская городская управа предлагает ввести новый порядок с разумным сроком предварительного уведомления, то есть с 1 июля 2023 г. На протяжении этого времени Таллиннский департамент транспорта будет искать возможности для создания вблизи посольств двух парковочных мест, предназначенных для парковки автомобилей посольства.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии