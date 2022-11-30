Другие виды
30.11.2022, 16:51

Первый этап КМ по биатлону: в индивидуальной гонке у женщин победила Эберг, лучшая из эстонок - только 53-я

 
Toimetas Meelis Naudi
Delfi Sport
ФОТО: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / AFP | Scanpix

Ханна Эберг из Швеции выиграла женскую индивидуальную гонку на дистанции ​​15 км на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Лучшей среди представительниц Эстонии стала Сьюзан Кюльм, занявшая 53-е место.

Эберг в общей сложности допустила один промах на четвертом огневом рубеже и финишировала первой, преодолев дистанцию за 43,53,8. Второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд, уступившая победительнице 36,5 секунды, она преодолела дистанцию без промахов.

Итальянка Лиза Виттоцци стала третей, уступив шведке 39,7 секунды и допустив один промах.

Лучшей среди представительниц Эстонии стала Сьюзан Кюльм, которая преодолела первые три огневых рубежа без промахов — тогда она была на 24-м месте, но на последнем огневом рубеже допустила три промаха и финишировала 53-й (+6,07).

Регина Эрмитс также допустила три промаха и заняла 62-е место (+6,52). Туули Томингас, допустила пять промахов и заняла 66-е место(+7,15).

На стрельбу Туули, особенно лежа, повлияла проблема с ружьем. Перед соревнованиями ей пришлось сменить ружье, к которому она не смогла привыкнуть.

Завтра этап Контиолахти продолжится эстафетами. Мужчины начинают в 12:00, а женщины в 14:35.

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