Экономика
30.11.2022, 21:56

Хорошая новость: в ноябре в Эстонии и еврозоне рост цен замедлился

 
Теперь самая высокая инфляция в Латвии
Инфляция
Инфляция
ФОТО: Shutterstock

Впервые за последние 17 месяцев в ноябре снизилась инфляция в еврозоне, что позволяет надеяться на то, что бурный рост цен уже достиг потолка, и Европейский центробанк будет повышать процентные ставки не столь значительно. В Эстонии спад наблюдается третий месяц подряд.

Темпы инфляции, несмотря на это, по-прежнему высокие. В ноябре, как следует из данных Eurostat, в Эстонии уровень инфляции достиг отметки 21,4%, в еврозоне 10%. Экономисты агентства Bloomberg прогнозировали в среднем инфляцию 10,4%. Замедлившийся рост цен на энергоносители и услуги в свою очередь способствовал тому, то цены стали снижаться. Еще в октябре инфляция в еврозоне составляла 10,6%.

Впервые за последние восемь месяцев Эстония больше не является страной с наиболее быстро растущей инфляцией. Эту эстафету перехватила Латвия, где рост ен в ноябре оставался на отметке 21,7%.

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