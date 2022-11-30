Хорошая новость: в ноябре в Эстонии и еврозоне рост цен замедлился

Темпы инфляции, несмотря на это, по-прежнему высокие. В ноябре, как следует из данных Eurostat, в Эстонии уровень инфляции достиг отметки 21,4%, в еврозоне 10%. Экономисты агентства Bloomberg прогнозировали в среднем инфляцию 10,4%. Замедлившийся рост цен на энергоносители и услуги в свою очередь способствовал тому, то цены стали снижаться. Еще в октябре инфляция в еврозоне составляла 10,6%.