30.11.2022, 21:56
Хорошая новость: в ноябре в Эстонии и еврозоне рост цен замедлился
Теперь самая высокая инфляция в Латвии
ФОТО: Shutterstock
Впервые за последние 17 месяцев в ноябре снизилась инфляция в еврозоне, что позволяет надеяться на то, что бурный рост цен уже достиг потолка, и Европейский центробанк будет повышать процентные ставки не столь значительно. В Эстонии спад наблюдается третий месяц подряд.
Темпы инфляции, несмотря на это, по-прежнему высокие. В ноябре, как следует из данных Eurostat, в Эстонии уровень инфляции достиг отметки 21,4%, в еврозоне 10%. Экономисты агентства Bloomberg прогнозировали в среднем инфляцию 10,4%. Замедлившийся рост цен на энергоносители и услуги в свою очередь способствовал тому, то цены стали снижаться. Еще в октябре инфляция в еврозоне составляла 10,6%.