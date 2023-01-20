ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГ | Почему подростки добровольно уходят из жизни?

Есть еще один важный аспект подросткового возраста: это огромный интерес к теме смерти. Дело в том, что, начиная самостоятельно исследовать мир, дети сталкиваются со множеством ситуаций, когда то, чем мы их „пугали“, когда они были малышами, больше не кажется страшным. Нам проще запретить, чем объяснить. Но после его 10 лет наши маленькие запреты превратятся в огромную проблему. Исследователь нового большого мира, подросток, обязательно попробует сделать то, что ему запрещали, и убедится, что все это не так страшно и опасно. И у него начинает формироваться очень опасный паттерн: взрослые обманывали его. Вспоминая себя маленьким, он кажется сам себе наивным и жалким. Подросток дает себе слово, что не будет верить нашим запретам и указаниям. Смерть в это время из страшного табу превращается в таинственную незнакомку, неслучайно многие подростковые группы используют черепа, скелеты и другие символы смерти. Опыта необратимости смерти у ребенка при этом нет. Ему кажется, что он может шагнуть в таинственное и страшное царство смерти, напугать нас всех, наказать своим отсутствием, и таким образом добиться внимания, осознания его ценности. „Вот я умру, и вы все заплачете…“ Таким образом, вслед за жаждой безусловной любви, бравада в отношениях со смертью, готовность рискнуть своей жизнью становится одним из ведущих паттернов в поведении многих подростков.