ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГ | Почему подростки добровольно уходят из жизни?
Подростку порой кажется, что он может шагнуть в таинственное и страшное царство смерти, напугать нас всех, наказать своим отсутствием, и таким образом добиться внимания, осознания его ценности. „Вот я умру, и вы все заплачете…“
Подростковые самоубийства особенно больная тема для педагогов, психологов и родителей, потому что чаще всего сложно назвать однозначную причину и еще сложнее вовремя увидеть предпосылки нарастающей опасности. К подростковому возрасту принято относить детей в возрасте от 10-12 до 17-18 лет, но так как в Эстонии школьники зачастую учатся до 19 лет, то при выявлении подобных процессов в последние годы принято учитывать и этот возраст.
К сожалению, наша страна уже несколько лет занимает по данным ООН первые строчки в статистике суицидов среди подростков, и в последние годы эта цифра количественно заметно выросла. Одним из факторов стала пандемия и ограничение круга общения, но специалисты предлагают задуматься и о других важных проблемах.
Подросток видит мир не таким, каким привыкли видеть его мы. В этом возрасте ребенок меняет свою „референтную группу“, и если раньше для него было важно мнение старших, теперь он прислушивается прежде всего к сверстникам, старается быть принятым в их кругу.
Пока мы авторитетны для ребенка, мы не замечаем, как постоянно ставим наше отношение к нему в зависимость от его поведения и достижений: убрал за собой игрушки – молодец, не полез на прогулке в грязь – умница, выучил первые буквы – чудо-ребенок! В подростковом возрасте, как бы предчувствуя период проб и ошибок, понимая, что он больше не очаровательный малыш, подросток внутренне задается вопросом, а будут ли его любить теперь, существует ли для него безусловная любовь? Самые резкие подростковые выходки и провокации часто являются бессознательным призывом к нашей любви, принятию, умению прощать.
Один из самых проблемных моментов – это неумение разделить ситуацию на части. Мама сердится, потому что я намусорил в своей комнате, но она меня любит. Папу раздражает моя одежда, но он по-прежнему готов помогать мне в трудную минуту. Учитель сделал мне замечание, но и он, и мои одноклассники понимают, что я вполне нормальный и даже интересный человек. Так нам хотелось бы, чтобы думал наш выросший ребенок, ведь он выглядит таким большим, интересуется очень „взрослыми“ темами и скоро будет выбирать профессию! К сожалению, это не так. Во внутреннем мире подростка все перечисленные ситуации сводятся к одному выводу: меня не любят, не понимают, я никому не нужен, всем было бы легче без меня, надо мной смеются, я недостаточно хорош чтобы стать счастливым. Как вы понимаете, это все совершенно суицидальные мотивы, и именно это ужасает при расследовании конкретных примеров подросткового самоубийства: повод для такого решения бывает иногда в наших глазах крайне незначительным.
Есть еще один важный аспект подросткового возраста: это огромный интерес к теме смерти. Дело в том, что, начиная самостоятельно исследовать мир, дети сталкиваются со множеством ситуаций, когда то, чем мы их „пугали“, когда они были малышами, больше не кажется страшным. Нам проще запретить, чем объяснить. Но после его 10 лет наши маленькие запреты превратятся в огромную проблему. Исследователь нового большого мира, подросток, обязательно попробует сделать то, что ему запрещали, и убедится, что все это не так страшно и опасно. И у него начинает формироваться очень опасный паттерн: взрослые обманывали его. Вспоминая себя маленьким, он кажется сам себе наивным и жалким. Подросток дает себе слово, что не будет верить нашим запретам и указаниям. Смерть в это время из страшного табу превращается в таинственную незнакомку, неслучайно многие подростковые группы используют черепа, скелеты и другие символы смерти. Опыта необратимости смерти у ребенка при этом нет. Ему кажется, что он может шагнуть в таинственное и страшное царство смерти, напугать нас всех, наказать своим отсутствием, и таким образом добиться внимания, осознания его ценности. „Вот я умру, и вы все заплачете…“ Таким образом, вслед за жаждой безусловной любви, бравада в отношениях со смертью, готовность рискнуть своей жизнью становится одним из ведущих паттернов в поведении многих подростков.
Нам следует помнить, что именно в подростковом возрасте наши предки проходили обряды инициации, которые сводятся к проживанию „смертного“ опыта: подросших детей оставляли одних в лесу, наносили им ритуальные „раны“, объявляли умершими, переодевая из одной одежды в другую. Все эти традиции воплотились в те самые сказки, которые мы рассказываем детям перед сном… Но древние традиции и ритуалы живут в нашем „коллективном бессознательном“, подростка влечет к поступкам и событиям, символизирующим его инициацию, переход из детского мира во взрослый, и если мы не находим формы участия в этих процессах, то наш ребенок может нанести себе непоправимый ущерб.