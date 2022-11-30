Еврокомиссия оценила число погибших и раненых украинских военных в 100 тысяч

Что произошло

В среду в „Твиттере“ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен было опубликовано видеообращение, в изначальном варианте содержавшее оценку числа погибших украинских военных - больше 100 тысяч человек. Вскоре видео было заменено - на новом цифра исчезла, а на 11 секунде стали видны признаки склейки кадров.

Российские военные блогеры подхватили обе новости - и о 100 тысячах погибших украинских военных, и об отредактированном выступлении главы Еврокомиссии.

Позже представитель Еврокомиссии, поблагодарив тех, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии видео, пояснила: „Используемая оценка, взятая из внешних источников, должна была относиться как к убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России“.

Фон дер Ляйен в целом посвятила обращение плану конфискации замороженных активов и созданию спецтрибунала для наказания России. Текст и видео были опубликованы не только в „Твиттере“, но и на сайте Еврокомиссии. Политик сказала, что вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемые страдания - и что в Украине „погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных“.

Украинские власти ранее называли значительно меньшие цифры потерь военных и отмечали, что установить точное число убитых невозможно - в частности, из-за оккупации городов, таких как Мариуполь.

Сейчас украинский генштаб заявил, что не может подтвердить цифру в 100 тысяч. „Потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа“, - цитирует заявление УНИАН.