30.11.2022, 15:46
В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Пострадал один из сотрудников(7)
ФОТО: pixabay
Сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на испанскую полицию.
Как отмечает агентство, взрыв произошел у посольства. В то же время местное издание La Vanguardia сообщает, что он произошел в самом диппредставительстве.
По данным СМИ, взрывное устройство находилось в конверте с письмом, которое прислали в посольство. Пострадавший госпитализирован.
Полиция Мадрида получила сообщение о возгорании в украинском посольстве около 13:00 по местному времени (14:00 по эст.). Территорию посольства оцепили. На месте работают саперы, пишет „Медуза“.