В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Пострадал один из сотрудников

Как отмечает агентство, взрыв произошел у посольства. В то же время местное издание La Vanguardia сообщает, что он произошел в самом диппредставительстве.

По данным СМИ, взрывное устройство находилось в конверте с письмом, которое прислали в посольство. Пострадавший госпитализирован.

Полиция Мадрида получила сообщение о возгорании в украинском посольстве около 13:00 по местному времени (14:00 по эст.). Территорию посольства оцепили. На месте работают саперы, пишет „Медуза“.