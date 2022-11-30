ФОТО | На случай отключения электричества: в Таллинне представили инновационное аккумуляторное устройство

Основной целью компании является обеспечение „уязвимых сетевых клиентов“ бесперебойной электроэнергией: каждый сможет потреблять электроэнергию в любом месте и в любое время. Производитель утверждает, что устройство создано для повышения энергобезопасности и обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии конечным потребителям.

Данная технология должна послужить альтернативой дизельным и газовыми генераторами, а устройство немедленно готово к подключению и эксплуатации. Оно представляет из себя аккумулятор резервной мощности длительного действия. В зависимости от объема потребления, он может поддерживать подачу электроэнергии от нескольких часов до 2-3 дней.

К Ampere+ можно напрямую подключать солнечные панели, а выработанная ими энергия без выброса CO2 накапливается и потребляется позже по усмотрению владельца. Правда, за полезное устройство придется отдать солидную сумму - более 12 000 евро.