ФОТО | Смотрите, какие мошеннические письма рассылаются перед Рождеством от имени Omniva

„К сожалению, есть люди, которые используют предрождественский период и расслылают мошеннические письма в надежде поймать на свою удочку людей, которые в самом деле ждут прибытия посылки“, - сообщает Департамент полиции и погранохраны в социальных сетях.

К электронному письму добавлена ссылка, при открытии которой на экране появляется сайт, похожий на домашнюю страничку Omniva, где получателя письма просят ввести данные своей банковской карты.

Полиция предупреждает, что мы имеем дело с мошенничеством, и такие электронные письма следует удалять.



Признаки мошеннического письма:

- адрес электронной почты подозрительный, например noreplay@bkkb.com;

- в письме присутствуют различные орфографические ошибки ;

- ссылки при открытии ведут на интернет-страницу, похожую на настоящую страничку предприятия, но на главную страницу сайта выйти нельзя.

