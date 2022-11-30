Избирательная комиссия распределила мандаты на выборах в Рийгикогу. Смотрите, кому сколько досталось!
Сегодня на заседании Республиканская избирательная комиссия распределила мандаты на выборах в Рийгикогу 2023 г. По сравнению с 2019 годом, дополнительный мандат получил избирательный округ Харьюмаа и Рапламаа. Избирательный округ Ида-Вирумаа, наоборот, лишился одного мандата.
Основанием для распределения мандатов является число избирателей в округе по состоянию на 1 ноября. „Мандаты распределены, а это означает, что уже завтра можно начать представление кандидатов на выборы в Рийгикогу“, – сказал председатель Республиканской избирательной комиссии Оливер Каск.
101 мандат распределен по избирательным округам следующим образом:
Избирательный округ № 1 (Хааберсти, Кристийне и Пыхья-Таллинн, Таллинн) – 10 мандатов;
Избирательный округ № 2 (Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита, Таллинн) – 13 мандатов;
Избирательный округ № 3 (Мустамяэ и Нымме, Таллинн) – 8 мандатов;
Избирательный округ № 4 (Харьюмаа (за исключением Таллинна) и Рапламаа) – 16 мандатов;
Избирательный округ № 5 (Хийумаа, Ляэнемаа и Сааремаа) – 6 мандатов;
Избирательный округ № 6 (Ляэне-Вирумаа) – 5 мандатов;
Избирательный округ № 7 (Ида-Вирумаа) – 6 мандатов;
Избирательный округ № 8 (Ярвамаа и Вильяндимаа) – 7 мандатов;
Избирательный округ № 9 (Йыгевамаа и Тартумаа (за исключением г. Тарту)) – 7 мандатов;
Избирательный округ № 10 (Тарту) – 8 мандатов;
Избирательный округ № 11 (Вырумаа, Валгамаа и Пылвамаа) – 8 мандатов;
Избирательный округ № 12 (Пярнумаа) – 7 мандатов;
Завтра, 1 декабря, в 10:00 начнется представление кандидатов на регистрацию. Оно завершится 19 января в 18:00. Руководство по представлению документов о выдвижении можно найти здесь.
Неделя выборов в Рийгикогу – с 27 февраля по 5 марта 2023 года.