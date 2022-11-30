Тихановская в интервью RusDelfi о Колесниковой: раньше мы о таких зверствах читали в книгах о фашистах. Сейчас это происходит в Беларуси!

Лидер демократической Беларуси Светлана Тихановская рассказала в интервью RusDelfi, что сейчас содержание в тюрьмах Беларуси - это пытки, которые подрывают здоровье людей на многие годы.

„Это не просто лишение свободы — это лишение здоровья и часто жизни. В тюрьмах находятся люди с онкологическими заболеваниями, как Ксения Луцкина, которой дали 8 лет — в отместку за то, что она ушла с государственного телевидения, организовала пикет и забастовку журналистов провластного ТВ в августе 2020-го. Людей специально заражают коронавирусом, педикулезом... Без одежды держат на морозе часами, как правозащитницу Насту Лойку. Людей избивают и пытают — Витольда Ашурка забили до смерти, как вы помните, отдали матери истерзанное тело… — отмечает Светлана. — Раньше мы о таких зверствах читали в книжках про фашистов. Теперь это происходит в Беларуси.

И вот сейчас — Мария Колесникова попала в больницу, под нож хирурга с серьезными проблемами для здоровья. Причем власти ничего не сообщили родным, пока они не забили тревогу и не подняли всех через адвоката. Это совершенно недопустимо“.

Лидер демократической оппозиции Беларуси требует дать объективную информацию о состоянии здоровья Марии Колесниковой, допустить адвоката, дипломатов, семью, а также освободить Марию для дальнейшего полноценного лечения.

На данный момент причина госпитализации Марии Колесниковой неизвестна. По данным штаба, бригада скорой доставила Марию в больницу 28 ноября. Ее госпитализировали в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию. „Зеркало“ сообщил нам, что Марию Колесникову доставили в Больницу скорой медицинской помощи. По предварительной информации, у нее проблемы с желудком. Официально эту информацию нам подтвердить пока не удалось.

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