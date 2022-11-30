Испанские СМИ: Криштиану Роналду близок к переходу в клуб, который предлагает контракт с зарплатой 200 млн евро в год

Ранее „Манчестер Юнайтед“ объявил о расторжении контракта с Роналду после его скандального интервью с британским журналистом Пирсом Морганом, в котором португалец раскритиковал главного тренера Эрика Тен Хага и организацию клуба.

Как пишет Marca, форвард близок к подписанию контракта сроком на 2,5 года. За каждый проведенный в „Аль-Насре“ сезон португалец заработает 200 млн евро. В эту сумму включены зарплата и рекламные доходы.

Роналду готов снизить спортивные амбиции и перейти в клуб из слабой лиги. Ни один из европейских клубов не сделал Криштиану предложение, сопоставимое по сумме с контрактом, который готов дать ему „Аль-Наср“. Крупных предложений из МЛС португалец тоже не получил.

В Саудовской Аравии уверены, что переход Роналду в „Аль-Наср“ поспособствует популяризации футбола в стране и за ее пределами.