Баскетбол
30.11.2022, 17:30

СЕЙЧАС на DELFI TV | „Калев/Крамо“ проводит решающую игру за выход из группы в еврокубке

 

„Калев/Крамо“, начавший нынешний баскетбольный сезон с победы в квалификационном турнире Кубка Европы ФИБА, сегодня проведет важнейшую игру в еврокубке. В последнем матче группового этапа эстонский клуб дома поборется с итальянской командой „Нью Баскет“ Бриндизи за выход в следующий раунд. Игру в прямом эфире покажет Delfi TV.

Игра пройдет в спортивном зале „Калев“ в 19:30 и будет особенной во многих отношениях: несмотря на то, что „Калев/Крамо“ выиграли четыре из пяти игр и занимают первое место в группе F, выход в следующий раунд зависит от результата сегодняшней игры. Игра является особенной также из-за Йоонаса Рийсмана, который помог сборной Эстонии до 20 лет перейти в дивизион А и выступает за итальянский клуб.

Дополнительных эмоций игре добавляет первая встреча между этими командами в Бриндизи, где напряжение сохранялось до последних секунд, но из-за ошибки судей „Калев/Крамо“ потерпел обидное поражение 86:88. После финального свистка полузащитник соперника Ник Перкинс решил напасть на латвийского полузащитника Мартиньша Мейерса из „Калев/Крамо“, после чего на площадку выскочил президент „Нью Баскет“ Бриндизи, который нецензурными высказываниями и жестами выгнал эстонскую команду с площадки.

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