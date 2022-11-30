СЕЙЧАС на DELFI TV | „Калев/Крамо“ проводит решающую игру за выход из группы в еврокубке

Игра пройдет в спортивном зале „Калев“ в 19:30 и будет особенной во многих отношениях: несмотря на то, что „Калев/Крамо“ выиграли четыре из пяти игр и занимают первое место в группе F, выход в следующий раунд зависит от результата сегодняшней игры. Игра является особенной также из-за Йоонаса Рийсмана, который помог сборной Эстонии до 20 лет перейти в дивизион А и выступает за итальянский клуб.