30.11.2022, 17:30
СЕЙЧАС на DELFI TV | „Калев/Крамо“ проводит решающую игру за выход из группы в еврокубке
„Калев/Крамо“, начавший нынешний баскетбольный сезон с победы в квалификационном турнире Кубка Европы ФИБА, сегодня проведет важнейшую игру в еврокубке. В последнем матче группового этапа эстонский клуб дома поборется с итальянской командой „Нью Баскет“ Бриндизи за выход в следующий раунд. Игру в прямом эфире покажет Delfi TV.
Игра пройдет в спортивном зале „Калев“ в 19:30 и будет особенной во многих отношениях: несмотря на то, что „Калев/Крамо“ выиграли четыре из пяти игр и занимают первое место в группе F, выход в следующий раунд зависит от результата сегодняшней игры. Игра является особенной также из-за Йоонаса Рийсмана, который помог сборной Эстонии до 20 лет перейти в дивизион А и выступает за итальянский клуб.