Баскетбол
30.11.2022, 22:06

ФОТО | „Калев/Крамо“ одержал сладкую победу в еврокубке и выбил итальянский клуб из турнира

 

Таллиннский клуб „Калев/Крамо“ обыграл итальянский клуб „Нью Баскет“ Бриндизи со счетом 73:72 в последнем туре группового турнира Кубка Европы ФИБА и вышел в плей-офф.

„Калев/Крамо“ выиграл первую четверть со счетом 17:15. По итогам второй четверти итальянский клуб вышел вперед 41:29, но к концу третьей четверти „Калева/Крамо“ сократили отставание в счете до 52:55, а в конце решающей четверти баскетболисты „Калев/Крамо“ выиграли со счетом 73:72. Артур Конончук забросил победный мяч за две секунды до конца матча.

Лучшими в составе таллиннского клуба стали: Мартинс Мейерс, набравший 17 очков. Конончук, набравший 16 очков и Мартин Дорбек, показавший отличную игру, набрал 15 очков.

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