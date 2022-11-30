ФОТО | „Калев/Крамо“ одержал сладкую победу в еврокубке и выбил итальянский клуб из турнира

„Калев/Крамо“ выиграл первую четверть со счетом 17:15. По итогам второй четверти итальянский клуб вышел вперед 41:29, но к концу третьей четверти „Калева/Крамо“ сократили отставание в счете до 52:55, а в конце решающей четверти баскетболисты „Калев/Крамо“ выиграли со счетом 73:72. Артур Конончук забросил победный мяч за две секунды до конца матча.