За рубежом
30.11.2022, 12:20

Глава МИД Литвы: у НАТО не заканчиваются ни танки, ни танковые боеприпасы

 
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что страны НАТО должны начать поставлять Украине танки, пишет литовский Delfi со ссылкой на BNS.

По его словам, таким образом Альянс решит и проблему опустошения складов оружия, ведь недостатка в танках у его стран нет.

„У НАТО не заканчиваются ни танки, ни танковые боеприпасы. Поэтому, если мы расширим список вооружений для Украины, то у НАТО будет возможность продолжать отправку помощи“, — заявил во вторник журналистам Ландсбергис, прибывший на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.

RusDelfi
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