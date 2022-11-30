Глава МИД Литвы: у НАТО не заканчиваются ни танки, ни танковые боеприпасы

По его словам, таким образом Альянс решит и проблему опустошения складов оружия, ведь недостатка в танках у его стран нет.

„У НАТО не заканчиваются ни танки, ни танковые боеприпасы. Поэтому, если мы расширим список вооружений для Украины, то у НАТО будет возможность продолжать отправку помощи“, — заявил во вторник журналистам Ландсбергис, прибывший на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.