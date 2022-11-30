Трагическая авария близ границы Латвии и Эстонии: 100 км до больницы и потерянный час

„В Латвии полно „долин смерти“, откуда тяжелобольной человек не может вовремя добраться до медицинского учреждения“, — написал Фурманис в своем Twitter-аккаунте после аварии.

„Это ненормально, когда пациентов с тяжелыми травмами перевозят по земле за 100 км. Это потеря „золотого часа“, в течение которого пострадавший должен быть доставлен в медицинское учреждение для спасения его жизни“.

Кроме того, при перемещении человека таким образом велик риск осложнений, например, может быть внутреннее кровотечение, продолжает Фурманис. Также он считает, что возможности больниц в стране в целом недостаточны.

С другой стороны, преподаватель Медицинского колледжа им. П.Страдиньша Рафаэль Циекурс считает, что возможности Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) по использованию медикоптера могут быть ограничены в условиях снегопада, плохой видимости ночью или неподходящих условий для посадки.

Кроме того, у СНМП налажено сотрудничество с Национальными вооруженными силами и Государственной пограничной охраной, так что у латвийских медиков есть возможность использовать вертолет в случае необходимости. По мнению Циекурса, для того, чтобы пострадавшие могли без промедления получить помощь, необходимо оценить географию стационарных учреждений.