Исследование: жители Эстонии оплачивают счета аккуратнее других европейцев
На этой неделе крупнейшее в Европе оказывающее услуги кредитного администрирования предприятие Intrum опубликовало свой свежий Европейский отчет о потребительских платежах за 2022 год, в котором Эстония была отмечена как страна, где, по сравнению с другими европейцами, потребители чаще всего платят по счетам вовремя и реже всего берут деньги взаймы.
„Эстония вышла из пандемии, демонстрируя резкий экономический рост. Нехватка рабочей силы и более высокая заработная плата в сочетании со связанными с войной в Украине проблемами поставок привели к резкому увеличению инфляции, которая в сентябре составила более 25% – это самый высокий показатель в еврозоне“, – сказала управляющий директор Intrum в странах Балтии Илва Валейка.
Согласно опросу Intrum за 2022 год, треть респондентов в Эстонии отмечают, что после оплаты всех бытовых счетов у них остается еще более половины зарплаты – это второй по величине показатель среди всех стран, принявших участие в исследовании. Жители Эстонии также чаще всего своевременно оплачивают все свои счета: 85% респондентов заявили, что не допускали просроченных платежей. Кроме того, они реже всего занимают деньги (85%, на 11 пунктов выше, чем в среднем по Европе).
Тем не менее, по сравнению с остальной Европой, жители Эстонии очень обеспокоены будущим финансовым положением: 69% согласны с тем, что опасения по поводу роста счетов негативно сказываются на их общем благополучии (это на 11 пунктов выше, чем в среднем по Европе). Жителей Эстонии больше, чем в среднем, беспокоит влияние на их сбережения роста процентных ставок, и они с большей вероятностью будут недовольны суммой, которую получится сэкономить. Вероятно, это также оказывает влияние на готовность людей совершать покупки с оглядкой на экологию: лишь 38% заявили, что не будут покупать у предприятий, причиняющих вред окружающей среде – по сравнению с 54% в Европе в среднем.
Постковидный оптимизм давно исчез
„Европейские потребители чувствуют себя еще более неуверенно, чем в самые мрачные дни изоляции во времена пандемии коронавируса. Потребительская уверенность упала до нового минимума, вызвав волну беспокойства по поводу счетов – люди изо всех сил пытаются справиться с ростом цен и процентных ставок“, – сказала Валейка.
Инфляционный кризис затронул почти всех европейцев, и особенно сильно сказывается на благополучии домохозяйств в странах Балтии. В Эстонии 51% респондентов говорит, что инфляция негативно влияет на их семейные финансы (для сравнения, она негативно влияет на 56% латвийцев и 47% литовцев), а еще 15% ожидают, что скоро почувствуют ее влияние (12% в Латвии, 19% в Литве). После мягкой осени перспектива зимнего энергетического кризиса, только усугубляет мрачное настроение.
Беспокойство о финансовом благополучии
Сложность экономической ситуации означает, что более богатые страны, а также потребители, которые в период пандемии коронавируса нашли возможность инвестировать, чтобы заработать дополнительно, с большей вероятностью понесли убытки. В Эстонии 61% потребителей живут хуже, чем в 2021 году. Это близко к латвийским потребителям (63%), и значительно выше, чем в Литве (54%).
Большинство смотрит в будущее с пессимизмом, ожидая, что инфляция будет продолжаться годами или даже вечно, что говорит о слабой вере в способность местных лидеров взять цены под контроль. В Эстонии трое из четвертых (75%) ожидают, что высокая инфляция сохранится как минимум в течение года.
В Европе почти половина опрошенных (46%) считают, что центральные банки заметно ограничены в своих возможностях остановить рост цен. 9 из 10 (92%) эстонских потребителей обеспокоены тем, как рост цен на продукты питания и энергоносители повлияет на их финансовое благополучие в следующем году. Обеспокоенность вызывают процентные ставки, как и опасения по поводу безработицы и новых ограничений в связи с пандемией.
„Домохозяйства стараются оплачивать счета вовремя, устанавливая цели, управляя счетами и сбережениями и пытаясь откладывать дополнительные средства. Потребители с более низкими доходами изо всех сил пытаются затянуть пояса, чтобы покрыть растущие цены и счета, в то время как у многих других заканчивается „подушка сбережений“, которую они накопили за годы пандемии“, – добавила Валейка.
О Европейском отчете о потребительских платежах
Начиная с 2013 года Intrum ежегодно публикует Европейский отчет о потребительских платежах. Это уже десятое издание отчета в Эстонии. Европейский отчет о потребительских платежах дает представление о повседневной жизни европейских потребителей, их покупательских привычках и способности ежемесячно управлять семейными финансами.
Годовой отчет основан на опросе, который одновременно проводится в 24 странах Европы. Всего в опросе 2022 года приняли участие 24 011 потребителей.
Опрос и опирающийся на него отчет разработаны Intrum в сотрудничестве с Longitude, специализированным поставщиком услуг основанного на данных управления и исследовательских услуг для многонациональной корпоративной и институциональной клиентской базы. Штаб-квартира Longitude расположена в Лондоне, Англия. Отчет был опубликован в ноябре 2022 года.