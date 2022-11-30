Управа Ласнамяэ предупреждает: выход на лед озера Паэ запрещен!

„Очень важно, чтобы мы серьезно относились к данному вопросу. При выходе на лед существует высокий риск провалиться, и последствия могут быть фатальными. Я призываю всех жителей Ласнамяэ действовать ответственно, а также рассказать детям о возможных опасностях выхода на заледеневший водоём“, – сказала Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ.

Начиная с 26 ноября запрещён выход на лёд внутренних водоёмов по всей Эстонии. Уже несколько недель температура воздуха держится ниже нуля градусов, и на внутренних водоёмах появился первый слой льда. Поскольку сильных морозов не было, лёд ещё слишком тонкий и ходить по нему очень опасно.

Температура воды подо льдом всего пара градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек продержится около десяти минут, а ребёнок и того меньше. Поэтому так важно, чтобы родители рассказали своим детям о том, как опасен тонкий лёд, чтобы они держались от него подальше.

Каждый год спасатели получают десятки вызовов, когда дети и взрослые норовят погулять по тонкому льду. В прошлом году в Эстонии так провалились под лёд и утонули четыре человека.

В ближайшие дни управа района Ласнамяэ установит предупреждающие знаки, запрещающие выход на лёд.