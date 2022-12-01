Семья из четырех человек тратит на еду 1000 евро в месяц. Средний класс следит за скидками на продукты

Рост цен на продукты питания затронул и средний класс. А ведь именно благодаря покупательной способности среднего класса в последние годы росло внутреннее потребление. „От доставки еды на дом пришлось практически отказаться, этой услугой пользуюсь лишь в самом крайнем случае. Цены в любимых кафе и ресторанах резко выросли, причем кое-где они повышаются на один-два евро каждую неделю“, - сказала продюсер Юлле Тампере. В семье Юлле деньги зарабатывают два человека, а за стол садятся пятеро. Примерно 16% семейного бюджета расходуется на еду.

Несмотря на это, Юлле Тампере старается экономить. Она не только отказалась от доставки продуктов на дом, но и следит за скидками и льготными предложениями. „Приходится тщательно продумывать меню на день, учитывая количество едоков. Благодаря планированию стала покупать меньше, но более качественную еду. Рыбу, например, покупаю на оптовом складе, мясо заказываю у хуторян, - сказала она, поделившись еще одним секретом. - Если ходить в магазины к открытию, то больше вероятность купить товары по скидке, которые потом раскупают“.