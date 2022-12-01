01.12.2022, 07:06
Семья из четырех человек тратит на еду 1000 евро в месяц. Средний класс следит за скидками на продукты(27)
ФОТО: | Delfi Meedia
На работу берем еду с собой в коробочках и не обедаем в заведениях общепита. Дома готовим сами и не покупаем еду в кулинарии. Таковы сегодняшние реалии, пишет издание Ärileht.
Рост цен на продукты питания затронул и средний класс. А ведь именно благодаря покупательной способности среднего класса в последние годы росло внутреннее потребление. „От доставки еды на дом пришлось практически отказаться, этой услугой пользуюсь лишь в самом крайнем случае. Цены в любимых кафе и ресторанах резко выросли, причем кое-где они повышаются на один-два евро каждую неделю“, - сказала продюсер Юлле Тампере. В семье Юлле деньги зарабатывают два человека, а за стол садятся пятеро. Примерно 16% семейного бюджета расходуется на еду.