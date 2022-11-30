Блэкаут — это еще не конец света. Киевлянка рассказала, каково было в столице Украины женщине с двумя детьми без отопления и электричества

Возле моего дома было два прилёта, и еще одну ракету сбили прямо над головой. Хорошо, что дети не испугались. Дочке шесть лет, она понимает, что война, но старается не бояться. А сын маленький, два года, он вообще не понимает, что происходит, и не реагирует даже на близкие взрывы. Для них куда страшнее — если разрядился планшет. А вот взрослых надо успокаивать. Большинство близких у меня за границей, они там очень волнуются, видя в новостях, что опять стали бомбить Киев, так что пришлось под проливным дождем с детьми идти до метро две остановки, чтобы просто дать всем родным знать, что мы живы и все у нас в порядке. Пару месяцев назад вовсе не такими были будни столицы Украины. Но, что поделаешь, жив и слава богу. Именно такие слова за последние трое суток повторили практически все украинцы.

Говорили разное, любовью к России, конечно, не воспылал никто, но в разговорах людей стало проскальзывать и недовольство властью, и даже желание переговоров, сколько бы власть ни заявляла, что никаких переговоров с террористами не будет. Оно и логично — на улице холодно, в домах нет отопления и воды, а связь можно словить только в метро.

Теперь же атаки агрессора стали совсем звериными, и вот 23-го ноября столица оказалась во мраке и при полном отсутствии связи на трое суток. Это было настоящее испытание для всех нас.

В октябре столица вновь подверглась российским атакам. Полетели ракеты по критической инфраструктуре, стали погибать обычные люди. Ракетные удары почему-то были по понедельникам. Люди в городе шутили про „им бы понедельники взять и отменить“, но все равно жизнь кипела. Было еще достаточно тепло на улице, первые отключения света не вызывали особого шока.

Блэкаут — это еще не конец света — такой у нас теперь черный юмор. Но неприятно, дискомфортно и дико раздражает, особенно если ты житель столицы европейской страны, хоть и воюющей. До начала бомбардировок энергетической инфраструктуры война в Киеве все же воспринималась иначе. Как только полгода назад под городом окончились жестокие бои, город ожил. Сюда бежали вынужденные переселенцы из восточных и южных регионов Украины, здесь работали торговые центры, спортзалы, дорогие рестораны и простые кофейни. Все блага цивилизации сохранялись. Иногда даже казалось, что некоторые жители Киева не понимают, что идет война. Я сама такая: вроде война, но где-то там.

Именно подземка стала островком связи с миром. Десятки людей ровными шеренгами стояли под стеной метро и пытались связаться с родными и близкими. Я писала и по работе — что будет, если еще и работу потерять?

Потом мы отправлялись искать, где поесть и попить горячего. Все деньги и документы многие в дни блэкаута носили с собой. Но магазины были закрыты из-за отсутствия света, в хлебных киосках не было хлеба, потому что его не испекли из-за отсутствия электроэнергии. Зато в киоски с шаурмой стояли очереди. Я лично готова была заплатить сколько угодно за один пустой лаваш, чтобы дать детям вместо хлеба, но пустые лаваши не продавали.

Наконец, мы нашли работающее на генераторе кафе. Можно поесть и выпить кофе. Но сначала одно, а потом другое — работникам нужно включить кухню, приготовить еду, отключить кухню, включить кофемашину, приготовить кофе — так что есть и пить одновременно не получается. Паста, бургеры — все культурно и оперативно. Посетителей много. Мало кто в эти дни мог готовить дома. Пока готовилась еда и кофе, дети разрисовывали раскраски, а не играли в планшет. Бомбят, но зато дети не сидят в интернете — так теперь мы шутим.

Наелся, напился, расплатился только наличкой, можно идти дальше. Но, идти некуда — интернет и связь только в метро, работа остановилась, дома сидеть тоже не интересно: темно и холодно. Только и реагируешь на всякий писк, вдруг это включился холодильник. И паника — как же я услышу сирену, вдруг опять тревога. Короче, хорошего мало. Конечно, мы не в Мариуполе, конечно, у нас всего лишь временный дискомфорт, но все равно молишься где-то там в душе, чтобы Путину не стукнуло в голову устроить в Киеве второй Мариуполь. Тут уже давно все поняли, что ему плевать на людей, но для киевского жителя все это немного странно. Чувствуешь себя на линии фронта, что ли.

День второй